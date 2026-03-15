Lando Norris y Oscar Piastri, de McLaren, no logran iniciar el GP de China de F1

El piloto británico de Ferrari Lewis Hamilton maneja delante de otros autos en el Gran Premio de China de Fórmula 1 en el Circuito Internacional de Shanghái, en China, el domingo 15 de marzo de 2026. (AP Foto/Vincent Thian) AP

Piastri debía salir quinto y Norris sexto en la carrera del domingo. Norris estaba en su auto en los pits, pero no salió hacia la grilla. Más tarde Piastri fue retirado de la parrilla tras un mensaje por radio que indicó un problema eléctrico.

“Lamentablemente identificamos problemas distintos en ambos autos que les impidieron tomar la salida del GP de China, y el de Oscar fue retirado de la parrilla poco antes de la vuelta de formación. Ahora trabajaremos para identificar cada problema”, señaló McLaren.

Es la segunda vez que Piastri no puede iniciar un Gran Premio en 2026, después de que se estrelló antes de la salida en la carrera de la semana pasada en Australia.

Kimi Antonelli buscaba convertir su pole position, que batió récords, en la primera victoria de su carrera, pero tendrá que mantenerse por delante de su compañero de Mercedes, George Russell.

Antonelli se convirtió el sábado en el piloto más joven en clasificar en la pole position para un Gran Premio de F1. El italiano de 19 años arranca en la primera fila junto a Russell, quien se recuperó de problemas técnicos para marcar el segundo mejor tiempo.

Ambos buscan continuar el dominio de Mercedes en la nueva era de reglamentos de la F1, después de que Russell ganó el Gran Premio de Australia de la semana pasada y la carrera sprint en China el sábado.

Lewis Hamilton, de Ferrari, se puso brevemente por delante de Antonelli en la salida, pero el italiano recuperó la posición poco después.

La F1 competía horas después de que anunció que las carreras del próximo mes en Bahrein y Arabia Saudí no se llevarán a cabo debido a la guerra en Oriente Medio.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP