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LAFC vence 2-1 a Toluca en la ida de semifinales de la Copa de Campeones de la CONCACAF

LOS ÁNGELES (AP) — Nkosi Tafari cabeceó un tiro libre de Son Heung-Min en el tiempo de descuento del segundo tiempo y LAFC venció 2-1 a Toluca FC el miércoles por la noche en el partido de ida de la semifinal de la Copa de Campeones de la CONCACAF.

El delantero del LAFC, Son Heung-Min (7), y el centrocampista del Toluca, Marcel Ruiz (14), saltan para disputar un balón aéreo durante la segunda mitad del partido de ida de la semifinal de la Copa de Campeones de la CONCACAF, disputado el miércoles 29 de abril de 2026 en Los Ángeles. (Foto AP/Jae C. Hong)
El delantero del LAFC, Son Heung-Min (7), y el centrocampista del Toluca, Marcel Ruiz (14), saltan para disputar un balón aéreo durante la segunda mitad del partido de ida de la semifinal de la Copa de Campeones de la CONCACAF, disputado el miércoles 29 de abril de 2026 en Los Ángeles. (Foto AP/Jae C. Hong) AP

El ganador en el global se decidirá el 6 de mayo en Toluca.

Timothy Tillman le dio a LAFC la ventaja 1-0 a los 51 minutos con su segundo gol en 17 partidos en todas las competiciones esta temporada. Tillman controló con el pecho el toque de Heung-Min y lo envió más allá del alcance de Luis García, que se lanzó.

LAFC pareció ponerse 2-0 tres minutos después, cuando Jacob Shaffelburg desvió el centro de Sergi Palencia en el segundo poste, pero la jugada fue anulada por fuera de juego tras una larga revisión.

Toluca empató 1-1 a los 73 con un disparo con efecto desde la frontal del área de Jesús Ricardo Angulo, su 12do gol de la temporada.

El arquero de LAFC, Hugo Lloris, mantuvo el partido sin goles en la primera mitad con una doble atajada. Los reflejos de Lloris le negaron a Nicolás Castro un cabezazo a quemarropa y lo mandó al suelo para bloquear el intento de remate de Jesús Gallardo en el rebote, en el primer poste.

LAFC no contó con el delantero Denis Bouanga, que suma cinco goles en el torneo, ni con el defensor Eddie Segura, debido a acumulación de tarjetas amarillas.

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