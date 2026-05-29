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La Unión Europea desbloquea fondos para Hungría tras rápidas reformas

BRUSELAS (AP) — La Unión Europea desbloqueará 16.400 millones de euros (unos 19.000 millones de dólares) en fondos para Hungría, informaron funcionarios el viernes, después de que el nuevo primer ministro Péter Magyar promulgara reformas rápidas para revertir las tendencias autoritarias de su predecesor.

El primer ministro húngaro Peter Magyar en Bruselas, el 29 de mayo del 2026. (AP foto/Virginia Mayo)
El primer ministro húngaro Peter Magyar en Bruselas, el 29 de mayo del 2026. (AP foto/Virginia Mayo) AP

La liberación de los fondos fue una señal del respaldo de Bruselas al nuevo gobierno en Budapest tras los 16 años de mandato de Viktor Orbán, quien estaba aliado con Rusia y antagonizó a la Unión Europea.

El acuerdo, anunciado durante una sesión informativa en Bruselas el viernes por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, puso fin a semanas de negociaciones entre el gobierno de Magyar y la Unión Europea para liberar la financiación crucial que la economía húngara necesita con urgencia.

Magyar calificó el pacto como “un avance histórico” para el país y manifestó que su gobierno está “muy agradecido, y estamos listos para seguir cooperando juntos en interés del pueblo húngaro y de todos los ciudadanos europeos”.

En parte gracias a una campaña centrada en forjar vínculos más fuertes con la Unión Europea, el éxito de Magyar en las elecciones de abril puso fin al prolongado mandato de Orbán, quien había vilipendiado a von der Leyen y a otros dirigentes del bloque de 27 países mientras vulneraba las instituciones democráticas en Hungría.

Esas acciones, y las preocupaciones por la corrupción y la erosión de la independencia judicial, llevaron a la Unión Europea a congelar en 2022 los fondos para Budapest. Un año después, la comisión determinó que el gobierno había llevado a cabo reformas suficientes como para liberar alrededor de 10.200 millones de euros (12.100 millones de dólares).

Von der Leyen afirmó el viernes que, a apenas unas semanas después del ascenso del nuevo gobierno húngaro, “ya podemos sentir un fuerte viento de cambio en toda Hungría”.

“Ya se ha logrado una gran cantidad de trabajo en muy poco tiempo, y los mercados ya lo están notando. La confianza de los inversores está regresando. La confianza se está reconstruyendo”, señaló.

Después de que el partido de Magyar, Tisza, obtuviera una supermayoría en el parlamento, lo que permitió reformas profundas y rápidas, los líderes en Bruselas y Budapest priorizaron liberar los fondos lo antes posible para ayudar a la economía húngara.

Los fondos se dividen entre 10.000 millones de euros (11.600 millones de dólares) de fondos de recuperación por COVID-19 y más de 6.300 millones de euros (7.300 millones de dólares) en fondos de cohesión destinados a impulsar economías en dificultades dentro de la Unión Europea.

El gobierno de Magyar ha emprendido cambios cruciales, como restaurar la independencia judicial, la libertad académica y de los medios, y poner en marcha amplios esfuerzos anticorrupción para poder acceder al dinero.

Magyar presentó formalmente el viernes la solicitud de Hungría para adherirse a la Fiscalía Europea, el organismo anticorrupción de la Unión Europea con sede en Luxemburgo al que el gobierno de Orbán se había negado durante mucho tiempo a unirse.

Declaró a los periodistas que el gobierno de Orbán —que con frecuencia retrataba a la Unión Europea como una fuerza opresiva empeñada en castigar a Hungría por sus políticas antiinmigración y anti-LGBTQ+— había “mentido constantemente al pueblo húngaro” sobre por qué se habían congelado los fondos.

“La verdadera razón por la que las instituciones europeas y la Unión Europea no estaban en condiciones de liberar (los fondos) era la corrupción”, sostuvo. “Había un grado de corrupción que durante mucho tiempo era impensable en la Unión Europea, y también en Hungría”.

Von der Leyen también anunció una integración más profunda de Hungría en las instituciones de la Unión Europea. Por ejemplo, los estudiantes húngaros podrán volver a incorporarse al programa de becas Erasmus, que permite a los alumnos asistir a centros educativos en toda la Unión Europea, una oportunidad que había sido suspendida bajo Orbán.

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Justin Spike reportó desde Budapest, Hungría.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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