La tasa de tabaquismo en adultos de EEUU cae a otro mínimo histórico

ARCHIVO - Esta fotografía del 17 de diciembre de 2019 muestra algunos cigarrillos en Nueva York. (AP Foto/Patrick Sison, archivo) AP

Fumar cigarrillos es un factor de riesgo para padecer cáncer de pulmón, enfermedades cardíacas y derrame cerebral, y desde hace tiempo se considera la principal causa de muerte prevenible.

Los hallazgos preliminares de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) se basaron en respuestas de una encuesta a más de 24.200 adultos. En el sondeo, funcionarios de los CDC definieron el tabaquismo actual como el consumo de al menos 100 cigarrillos a lo largo de la vida y el consumo diario u ocasional de cigarrillos.

A mediados de la década de 1960, el 42% de los adultos de Estados Unidos fumaba. La tasa ha ido disminuyendo gradualmente durante décadas, debido a los impuestos a los cigarrillos, los aumentos de precio de los productos de tabaco, las prohibiciones de fumar en ciertos sitios, las campañas de educación pública y los cambios en la aceptación social de encender un cigarrillo en público.

En 2024, el porcentaje de fumadores adultos actuales cayó por debajo del 10% por primera vez. El año pasado fue del 9%, según la nueva encuesta.

El uso de cigarrillos electrónicos ha ido aumentando lentamente entre los adultos, pero se ha mantenido prácticamente estable en 2025, en aproximadamente el 7%.

“La continua disminución del tabaquismo es un logro monumental de salud pública que ha salvado millones de vidas y miles de millones en costos de atención médica”, manifestó Yolonda Richardson, presidenta y directora general de la Campaign for Tobacco-Free Kids (Campaña para niños libres de tabaco), una organización de activismo e investigación con sede en Washington, D.C.

Richardson señaló que las iniciativas actuales para la prevención del tabaquismo se han visto frenadas por recortes realizados por el gobierno del presidente Donald Trump, los cuales eliminaron la Oficina sobre Tabaquismo y Salud de los CDC y su campaña publicitaria “Recomendaciones de exfumadores”.

Citó estimaciones sobre la campaña “Recomendaciones”, las cuales señalan que dicha campaña, por sí sola, ayudó a más de 1 millón de estadounidenses a dejar de fumar y evitó que se erogaran más de 7.300 millones de dólares en atención médica.

“Este trabajo crucial debe restablecerse y mantenerse para seguir reduciendo, en todo el país, las enfermedades, las muertes y los costos de atención médica relacionados con el tabaquismo”, enfatizó Richardson.

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El Departamento de Salud y Ciencia de The Associated Press recibe apoyo del Departamento de Educación Científica del Instituto Médico Howard Hughes y de la Fundación Robert Wood Johnson. La AP es la única responsable de todo el contenido.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP