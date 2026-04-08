americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

La reunión de la Liga Diamante de atletismo en Qatar pasa de mayo a junio por incertidumbre

DOHA, Qatar (AP) — La reunión de la Liga Diamante de atletismo en Qatar se ha pospuesto del próximo mes a junio, “si las condiciones lo permiten”, en medio de la incertidumbre persistente causada por el conflicto en Oriente Medio.

ARCHIVO - Aficionados ingresan al estadio Jalifa previo al partido entre Inglaterra e Irán en la Copa Mundial, el 21 de noviembre de 2022, en Doha, Qatar. (AP Foto/Steve Wade)
ARCHIVO - Aficionados ingresan al estadio Jalifa previo al partido entre Inglaterra e Irán en la Copa Mundial, el 21 de noviembre de 2022, en Doha, Qatar. (AP Foto/Steve Wade) AP

El evento de Doha estaba previsto para abrir la temporada de la serie élite del atletismo el 8 de mayo, como suele ocurrir en los últimos años, pero el aplazamiento implica que la reunión de Shanghái del 16 de mayo pondrá en marcha el circuito en su lugar.

“En las últimas semanas, la Liga Diamante ha estado monitoreando la situación en Doha, trabajando en estrecha coordinación con los organizadores de la reunión, las autoridades qataríes y otras partes interesadas”, señaló la Liga Diamante en un comunicado difundido el miércoles, horas después del anuncio de un alto el fuego de dos semanas entre Irán, Estados Unidos e Israel.

“En aras de la seguridad de los atletas y los espectadores, se ha tomado la decisión de posponer la reunión. Si las condiciones lo permiten, ahora se celebrará el 19 de junio”, añadió.

El cambio de fecha también implica un cambio de sede. Las temperaturas en Qatar en junio suelen ser más altas, por lo que el evento se traslada al Estadio Internacional Khalifa, que cuenta con grandes sistemas de refrigeración alrededor de la arena que se utilizaron cuando albergó los campeonatos mundiales de atletismo de 2019.

Qatar se ha convertido en los últimos años en un país anfitrión clave para competiciones globales y ha tenido que posponer o cancelar eventos de alto perfil desde que Estados Unidos e Israel comenzaron ataques contra Irán en febrero.

La “Finalissima” entre las selecciones de fútbol de Argentina y España, que debía disputarse en Qatar, fue cancelada el mes pasado y el Gran Premio de motociclismo de Qatar fue reprogramado para noviembre. En otras partes de la región, las carreras de Fórmula 1 previstas para abril en Bahréin y Arabia Saudí fueron canceladas.

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Luis Díaz festeja tras anotar el primer gol del Bayern Múnich en la victoria 2-1 ante el Real Madrid por los cuartos de final de la Liga de Campeones, el martes 7 de abril de 2026. (AP Foto/José Bretón)

Díaz y Kane guían al Bayern a vencer 2-1 al Real Madrid en ida de cuartos de la Champions

ARCHIVO - Savannah Guthrie visita el programa Today en Rockefeller Plaza en Nueva York el jueves 5 de marzo de 2026. (Foto Charles Sykes/Invision/AP, archivo)

Savannah Guthrie vuelve al set de "Today" por primera vez desde la desaparición de su madre

Congresistas de EEUU que viajaron a Cuba dicen que diálogo bilateral no es todavía una negociación

LA HABANA (AP) — Dos congresistas estadounidenses que viajaron a Cuba para observar la situación humanitaria en la isla aseguraron que, aunque hay un contacto entre los dos gobiernos, aún no se puede hablar de una negociación formal.
El uruguayo Luis Suárez festeja con el argentino Lionel Messi, su compañero en el Inter Miami, luego de anotar en el encuentro inaugural de su nuevo estadio, el sábado 4 de abril de 2026, ante Austin (AP Foto/Lynne Sladky)

Luego de 13 años de espera, el sueño de David Beckham se cumple: Inter Miami estrena casa

Destacados del día

DÍAZ-CANEL AMENAZA A EE.UU.: HABRÁ GUERRA DE GUERRILLAS SI ATACAN CUBA

DÍAZ-CANEL AMENAZA A EE.UU.: "HABRÁ GUERRA DE GUERRILLAS SI ATACAN CUBA"

Arrestan en Miami a boxeador cubano Frank Zaldívar por intento de asesinato tras violento incidente

Arrestan en Miami a boxeador cubano Frank Zaldívar por intento de asesinato tras violento incidente

Trump anuncia alto el fuego con Irán por dos semanas y el regimen confirma apertura del estrecho de Ormuz

Trump anuncia alto el fuego con Irán por dos semanas y el regimen confirma apertura del estrecho de Ormuz

ACUSAN POSIBLE VÍNCULO DE CUBA EN FRAUDE MILLONARIO AL MEDICARE EN FLORIDA

ACUSAN POSIBLE VÍNCULO DE CUBA EN FRAUDE MILLONARIO AL MEDICARE EN FLORIDA

Trump advierte que termina una era en Irán tras bombardeos masivos de EEUU e Israel
ULTIMA HORA

Trump advierte que "termina una era en Irán" tras bombardeos masivos de EEUU e Israel

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter