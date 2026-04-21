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La policía surcoreana pide una orden de arresto contra el magnate del K-pop que lanzó a BTS

SEÚL, Corea del Sur (AP) — La policía surcoreana informó el martes que quiere arrestar al magnate musical Bang Si-Hyuk, presidente de la agencia responsable del supergrupo de K-pop BTS, mientras amplía una investigación sobre acusaciones de que obtuvo ilegalmente más de 100 millones de dólares en una trama de fraude a inversionistas.

Bang Si-Hyuk, presidente de Hybe, responde a preguntas de los periodistas en la comisaría de la Policía Metropolitana de Seúl, en Corea del Sur, el lunes 15 de septiembre de 2025. (Kim Keun-soo/Newsis via AP)
Bang Si-Hyuk, presidente de Hybe, responde a preguntas de los periodistas en la comisaría de la Policía Metropolitana de Seúl, en Corea del Sur, el lunes 15 de septiembre de 2025. (Kim Keun-soo/Newsis via AP) AP

La Agencia de Policía Metropolitana de Seúl confirmó que pidió a los fiscales que soliciten a un tribunal una orden para arrestar a Bang, el fundador y presidente multimillonario de Hybe.

El equipo legal de Bang no abordó directamente las acusaciones en un comunicado a The Associated Press, pero lamentó que la policía buque su arresto “a pesar de nuestra plena y constante cooperación con la investigación durante un período prolongado”.

“Seguiremos cooperando con todos los procedimientos legales y haremos todo lo posible por explicar claramente nuestra posición”, indicó el comunicado.

Bang, a quien se le ha prohibido salir del país desde agosto, está siendo investigado por acusaciones de que engañó a inversionistas en 2019 al decirles que Hybe no tenía planes de salir a bolsa, lo que los llevó a vender sus acciones a un fondo de capital privado, antes de que la empresa siguiera adelante con una oferta pública inicial. La policía cree que el fondo pudo haberle pagado a Bang alrededor de 200.000 millones de wones (136 millones de dólares) en un acuerdo paralelo que le prometía el 30% de las ganancias por la venta de acciones después de la salida a bolsa.

Representantes de Hybe afirman que Bang niega haber cometido irregularidades.

Los problemas legales de Bang suponen un importante revés de relaciones públicas para Hybe, en momentos en que BTS emprende una gira mundial tras una pausa de casi cuatro años mientras sus siete integrantes cumplieron el servicio militar obligatorio, exigido para la mayoría de los hombres surcoreanos físicamente aptos.

BTS actuó ante decenas de miles de seguidores internacionales en un concierto gratuito de regreso en Seúl el mes pasado y también ha ofrecido varios conciertos en la ciudad surcoreana de Goyang y en Tokio. El grupo iniciará una serie de eventos en Estados Unidos con un concierto en Tampa, Florida, a finales de este mes.

Bang, un ejecutivo y productor musical que fundó Hybe como Big Hit Entertainment en 2005, está considerado ampliamente como una de las figuras más poderosas del K-pop y ha buscado capitalizar el éxito global de BTS para convertir su empresa en una potencia internacional del pop.

Hybe gastó en 2021 alrededor de 1.000 millones de dólares para comprar Ithaca Holdings, de Scooter Braun, asegurando los derechos de representación de artistas como Justin Bieber y Ariana Grande.

Aunque el catálogo de Hybe incluye a algunos de los artistas más grandes del K-pop, como Seventeen, Le Sserafim y Katseye, además de BTS, la empresa ha vivido turbulencias en los últimos años, incluida una sonada ruptura pública entre Bang y la productora estrella Min Hee-Jin por el popular grupo femenino NewJeans.

La fractura estalló en 2024, cuando Hybe intentó destituir a Min como directora ejecutiva de Ador, la filial que gestiona a NewJeans, al tiempo que la acusaba de intentar tomar el control de esa empresa de forma ilegal. Min, a su vez, acusó a Bang de un trato hostil y de socavar a NewJeans en favor de otros grupos, mientras la disputa pasaba a los tribunales. Integrantes de NewJeans, que han descrito a Min como una mentora, intentaron abandonar el sello tras su destitución, pero un tribunal dictaminó el año pasado que deben respetar su contrato hasta 2029.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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