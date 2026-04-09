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La policía neerlandesa lanza una campaña para hallar y ayudar a víctimas de extorsiones en internet

DORDRECHT, Países Bajos (AP) — La policía neerlandesa ha lanzado una campaña en redes sociales para localizar y ofrecer ayuda a niñas y mujeres jóvenes, algunas de ellas en Estados Unidos, que fueron engañadas para compartir fotos explícitas de sí mismas y luego fueron víctimas de abusos y chantajes en internet.

ARCHIVO - El logo del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos se ve durante una conferencia de prensa en Washington, el 25 de febrero de 2015. (AP Foto/Pablo Martinez Monsivais, Archivo)
ARCHIVO - El logo del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos se ve durante una conferencia de prensa en Washington, el 25 de febrero de 2015. (AP Foto/Pablo Martinez Monsivais, Archivo) AP

Una investigación iniciada a partir de una pista de investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos ya ha establecido que más de 50 niñas y mujeres, de entre 13 y 20 años, sufrieron abusos en al menos seis países: Estados Unidos, Holanda, Reino Unido, Alemania, Montenegro y Canadá.

El sospechoso es un neerlandés de 22 años identificado únicamente como Damian A., de acuerdo con las normas de privacidad de Países Bajos, que fue detenido a comienzos del año pasado y compareció a juicio el miércoles en la ciudad de Dordrecht. Se espera un veredicto en cuestión de semanas. La fiscalía y el abogado del hombre afirman que ha confesado.

“Estamos muy preocupados porque lo que estas chicas han tenido que soportar es muy extremo y muy intenso, y sabemos que hay más chicas, pero no sabemos quiénes son”, declaró a The Associated Press Milou van der Kolk, del Equipo de Delitos Sexuales de la Policía de Rotterdam.

Añadió que el material hallado en la computadora del sospechoso y en otros dispositivos alimentó el temor de que haya más víctimas que aún no han sido identificadas.

El hombre utilizaba el alias en internet “Turpien” y en ocasiones ordenaba a sus víctimas que escribieran “Owned by Turpien” en sus cuerpos o en carteles mientras realizaban actos cada vez más degradantes. Presuntamente, también vendía imágenes de sus víctimas a otras personas.

Van der Kolk indicó que la campaña neerlandesa también busca informar a las víctimas de que el hombre que presuntamente cometió la extorsión está ahora encarcelado y ya no puede hacerles daño.

El caso también “pone de relieve la importancia de una sólida cooperación internacional, como la que existe entre las autoridades de Estados Unidos y las de Países Bajos, que es esencial para proteger a los niños en internet e investigar y procesar eficazmente a los delincuentes a través de las fronteras”, señaló en un correo electrónico a AP el agregado de Investigaciones de Seguridad Nacional en La Haya, Eben Roberts.

“HSI está comprometida a consolidar estas alianzas para llevar a estos depredadores infantiles ante la justicia”, agregó, empleando las siglas en inglés de Investigaciones de Seguridad Nacional.

Roberts explicó que la campaña neerlandesa, que incluye enlaces y números de teléfono donde las víctimas pueden buscar ayuda, está alineada con una campaña de Estados Unidos llamada Know2Protect, que aborda la explotación infantil en internet.

La fiscalía indicó en un comunicado que una evaluación psiquiátrica del sospechoso determinó que padece “un trastorno del espectro autista y un trastorno de sadismo sexual”. Pidieron a los jueces que condenen al sospechoso a nueve años de prisión y a tratamiento psiquiátrico obligatorio. Está acusado de agresión en línea y violación en línea, extorsión, y de producir, poseer y distribuir pornografía infantil.

La policía y la fiscalía sostienen que el abuso comenzó después de que el sospechoso engañara a sus víctimas para que compartieran imágenes explícitas haciéndose pasar por una mujer de su misma edad. Luego las amenazaba con difundir las imágenes si no enviaban más.

El caso subraya una amenaza creciente en internet para los jóvenes.

“La sextorsión es un problema social cada vez más importante”, señaló la fiscalía en un comunicado, al indicar que en 2025 se registró un aumento del 46% con respecto al año anterior en los delitos sexuales en línea, con más de 3.000 casos en Holanda.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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