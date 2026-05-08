americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

La NFL publicará el jueves su calendario de la temporada regular

NUEVA YORK (AP) — La NFL publicará su calendario completo de la temporada regular el jueves.

ARCHIVO - En esta foto del 13 de agosto de 2021, aparece el logo de la NFL en el poste durante un partido de pretemporada entre los Bills de Buffalo y los Lions en Detroit. (AP Foto/Rick Osentoski)
ARCHIVO - En esta foto del 13 de agosto de 2021, aparece el logo de la NFL en el poste durante un partido de pretemporada entre los Bills de Buffalo y los Lions en Detroit. (AP Foto/Rick Osentoski) AP

El anuncio realizado el viernes se acopla a los últimos dos años, cuando el calendario se dio a conocer durante la segunda semana de mayo.

La liga ya anunció que los 49ers de San Francisco y los Rams de Los Ángeles se enfrentarán en Melbourne, Australia, en la primera semana.

Ese partido se transmitirá en horario estelar en Estados Unidos a las 8:35 de la noche (tiempo de Nueva York) el 10 de septiembre. Melbourne está 14 horas por delante de Nueva York y 17 horas por delante de Los Ángeles y San Francisco, lo que significa que el partido comenzará a las 10:35 de la mañana del día siguiente en Australia.

El partido entre los Ravens de Baltimore y los Cowboys de Dallas en Río de Janeiro se disputará en la Semana 3 (27 de septiembre).

Los otros siete enfrentamientos internacionales se anunciarán el miércoles en el programa “Good Morning Football” de la NFL Network.

Se espera que durante la semana se vayan conociendo fechas de otros partidos clave. Por lo general, las cadenas anuncian uno de sus encuentros estelares durante los llamados “up-fronts” para anunciantes.

Los Seahawks de Seattle comenzarán la defensa de su título del Super Bowl en el partido inaugural el 9 de septiembre. El rival no ha sido anunciado.

La NFL podría optar por una revancha inmediata del Super Bowl 60, ya que está programado que los Patriots de Nueva Inglaterra visiten Seattle. La temporada pasada, la revancha del Super Bowl 59 entre Filadelfia y Kansas City se escenificó en la Semana 2.

Otras posibilidades incluyen a Chicago, Kansas City, Dallas o Los Angeles Chargers.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Federico Valverde del Real Madrid festeja tras anotar un gol ante Girona en la Liga de España, el viernes 10 de abril de 2026, en Madrid. (AP Foto/Manu Fernández)

Pelea en el Real Madrid: Valverde sufre lesión en la cabeza tras altercado con Tchouaméni

explota el vestuario del real madrid: pelea entre valverde y tchouameni desata crisis interna

Explota el vestuario del Real Madrid: pelea entre Valverde y Tchouaméni desata crisis interna

Por Redacción América Noticias Miami
El italiano Kimi Antonelli de la escudería Mercedes celebra tras ganar el Gran Premio de Miami el domingo 3 de mayo del 2026. (AP Foto/Rebecca Blackwell)

Kimi Antonelli gana el Gran Premio de Miami para su tercera victoria seguida en F1

Julián Álvarez del Atlético de Madrid durante el partido de semifinal de la Liga de Campeones contra Arsenal,el miércoles 29 de abril de 2026. (AP Foto/Manu Fernández)

Arsenal y Atlético intercambian goles de penal en empate 1-1 en ida de semifinales de Champions

Destacados del día

EEUU busca quitar ciudadanía al exembajador Víctor Rocha por espiar 51 años para Cuba

EEUU busca quitar ciudadanía al exembajador Víctor Rocha por espiar 51 años para Cuba

Manuel Marrero pide viajar a Cuba para ayudar al pueblo mientras el turismo colapsa un 48%

Manuel Marrero pide viajar a Cuba "para ayudar al pueblo" mientras el turismo colapsa un 48%

Marco Rubio lanza dura ofensiva contra GAESA: Roban al pueblo cubano para enriquecer a unos pocos

Marco Rubio lanza dura ofensiva contra GAESA: "Roban al pueblo cubano para enriquecer a unos pocos"

Quién es Ania Lastres, la poderosa general cubana sancionada por Washington detrás de GAESA

Quién es Ania Lastres, la poderosa general cubana sancionada por Washington detrás de GAESA

La placa de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas fuera de un tribunal de inmigración en el Edificio Federal Jacob K. Javits, el 10 de junio de 2025, en Nueva York. (AP Foto/Yuki Iwamura, Archivo)

Nueva York restringirá cooperación con el ICE pese a las amenazas del zar fronterizo de Trump

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter