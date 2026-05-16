La mitad de los equipos de La Liga pelea por no descender a falta de 2 jornadas

Aficionados del Alavés celebran tras el partido de fútbol de la Liga española entre el Alavés y el Barcelona en Vitoria-Gasteiz, España, el miércoles 13 de mayo de 2026. (Foto AP/Miguel Oses) AP

Real Oviedo, último clasificado, ya está condenado. Pero, increíblemente, ningún otro equipo de toda la mitad inferior de la liga de 20 equipos está matemáticamente a salvo del descenso con dos jornadas por disputarse. Otros dos equipos también bajarán.

Con apenas seis puntos en juego, solo cinco puntos separan a Rayo Vallecano, en el 10.º puesto, de Mallorca y Levante, en el 18.º y 19.º, dentro de la zona de descenso.

Todos los partidos de la jornada 37 se jugarán de manera simultánea el domingo.

El mayor duelo por la permanencia del día será la visita de Mallorca a Levante. Una victoria probablemente sacará al ganador de la zona de descenso, mientras que una derrota mantendrá al perdedor en peligro antes de la última jornada del próximo fin de semana.

Elche está igualado a puntos con Mallorca y Levante y recibe a un Getafe que ya está salvado.

Alavés, en el 16.º puesto y apenas un punto por encima del descenso, visita al descendido Oviedo, mientras que Girona, también un punto por encima del descenso, juega en el campo del Atlético de Madrid.

Osasuna y Espanyol, en el 13.º y 14.º, se enfrentan en Pamplona con ambos apenas tres puntos por encima de la zona de descenso.

Sevilla, arriba en el 12.º puesto pero todavía a solo cuatro puntos del descenso, recibe al Real Madrid. Valencia, en el 11.º, está igualado a puntos con Sevilla antes de visitar a la Real Sociedad. Rayo recibe a Villarreal.

Jugadores a seguir

El delantero de Mallorca Vedat Muriqi suma 22 goles esta temporada, solo dos menos que Kylian Mbappé, del Madrid, pero aun así no ha sido suficiente para mantener a su equipo alejado de la parte baja de la tabla. El entrenador Martín Demichelis volverá a recurrir a su atacante para liderar al equipo contra Levante.

Antoine Griezmann, máximo goleador histórico del Atlético, disputará su último partido en casa antes de incorporarse a Orlando City, de la Major League Soccer, la próxima temporada.

También será el último partido de Robert Lewandowski en el Camp Nou cuando Barcelona reciba a Real Betis. El club anunció que el delantero de 37 años se marcha tras cuatro temporadas.

Bajas sensibles

El delantero de Barcelona Lamine Yamal se perderá lo que resta de temporada, al igual que los jugadores del Madrid Rodrygo, Éder Militão y Arda Guler.

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FUENTE: AP