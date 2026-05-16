americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

La mitad de los equipos de La Liga pelea por no descender a falta de 2 jornadas

BARCELONA, España (AP) — Con el título de La Liga asegurado por Barcelona y los cupos para la Liga de Campeones definidos, el drama que queda está en una pelea entre varios equipos por evitar el descenso.

Aficionados del Alavés celebran tras el partido de fútbol de la Liga española entre el Alavés y el Barcelona en Vitoria-Gasteiz, España, el miércoles 13 de mayo de 2026. (Foto AP/Miguel Oses)
Aficionados del Alavés celebran tras el partido de fútbol de la Liga española entre el Alavés y el Barcelona en Vitoria-Gasteiz, España, el miércoles 13 de mayo de 2026. (Foto AP/Miguel Oses) AP

Real Oviedo, último clasificado, ya está condenado. Pero, increíblemente, ningún otro equipo de toda la mitad inferior de la liga de 20 equipos está matemáticamente a salvo del descenso con dos jornadas por disputarse. Otros dos equipos también bajarán.

Con apenas seis puntos en juego, solo cinco puntos separan a Rayo Vallecano, en el 10.º puesto, de Mallorca y Levante, en el 18.º y 19.º, dentro de la zona de descenso.

Todos los partidos de la jornada 37 se jugarán de manera simultánea el domingo.

Partidos clave

El mayor duelo por la permanencia del día será la visita de Mallorca a Levante. Una victoria probablemente sacará al ganador de la zona de descenso, mientras que una derrota mantendrá al perdedor en peligro antes de la última jornada del próximo fin de semana.

Elche está igualado a puntos con Mallorca y Levante y recibe a un Getafe que ya está salvado.

Alavés, en el 16.º puesto y apenas un punto por encima del descenso, visita al descendido Oviedo, mientras que Girona, también un punto por encima del descenso, juega en el campo del Atlético de Madrid.

Osasuna y Espanyol, en el 13.º y 14.º, se enfrentan en Pamplona con ambos apenas tres puntos por encima de la zona de descenso.

Sevilla, arriba en el 12.º puesto pero todavía a solo cuatro puntos del descenso, recibe al Real Madrid. Valencia, en el 11.º, está igualado a puntos con Sevilla antes de visitar a la Real Sociedad. Rayo recibe a Villarreal.

Jugadores a seguir

El delantero de Mallorca Vedat Muriqi suma 22 goles esta temporada, solo dos menos que Kylian Mbappé, del Madrid, pero aun así no ha sido suficiente para mantener a su equipo alejado de la parte baja de la tabla. El entrenador Martín Demichelis volverá a recurrir a su atacante para liderar al equipo contra Levante.

Antoine Griezmann, máximo goleador histórico del Atlético, disputará su último partido en casa antes de incorporarse a Orlando City, de la Major League Soccer, la próxima temporada.

También será el último partido de Robert Lewandowski en el Camp Nou cuando Barcelona reciba a Real Betis. El club anunció que el delantero de 37 años se marcha tras cuatro temporadas.

Bajas sensibles

El delantero de Barcelona Lamine Yamal se perderá lo que resta de temporada, al igual que los jugadores del Madrid Rodrygo, Éder Militão y Arda Guler.

___

Fútbol de AP: https://apnews.com/hub/soccer

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El presidente del Real Madrid Florentino Pérez durante una rueda de prensa, el martes 12 de mayo de 2026, en Madrid. (AP Foto/Bernat Armangue)

Florentino Pérez pide nuevas elecciones en el Real Madrid y busca otro mandato

Federico Valverde del Real Madrid festeja tras anotar un gol ante Girona en la Liga de España, el viernes 10 de abril de 2026, en Madrid. (AP Foto/Manu Fernández)

Pelea en el Real Madrid: Valverde sufre lesión en la cabeza tras altercado con Tchouaméni

explota el vestuario del real madrid: pelea entre valverde y tchouameni desata crisis interna

Explota el vestuario del Real Madrid: pelea entre Valverde y Tchouaméni desata crisis interna

Por Redacción América Noticias Miami

Destacados del día

Trump endurece postura sobre Cuba tras visita de la CIA: Van a tener que venir a nosotros

Trump endurece postura sobre Cuba tras visita de la CIA: "Van a tener que venir a nosotros"

Trump y Marco Rubio buscan acelerar el fin del comunismo en Cuba sin provocar un colapso total

Trump y Marco Rubio buscan acelerar el fin del comunismo en Cuba sin provocar un colapso total

EEUU se prepara para procesar y ordenar la captura del dictador cubano Raúl Castro

EEUU se prepara para procesar y ordenar la captura del dictador cubano Raúl Castro

Otro dron espía de EEUU entra a territorio cubano en medio de creciente actividad aérea militar

Otro dron espía de EEUU entra a territorio cubano en medio de creciente actividad aérea militar

Trump evita negar posible acusación contra Raúl Castro y deja la decisión al Departamento de Justicia

Trump evita negar posible acusación contra Raúl Castro y deja la decisión al Departamento de Justicia

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter