La jefa del FMI insta a los países a frenar la deuda y regular la IA

ARCHIVO - La directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, sale del Ministerio argentino de Economía tras reunirse con el ministro, Luis Caputo, en Buenos Aires, Argentina, el 27 de julio de 2026. (AP Foto/Gustavo Garello, Archivo) AP

“Algunas decisiones políticas muy difíciles nos miran de frente”, dijo la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, en un discurso en Singapur, antes de las reuniones de otoño del FMI y el Banco Mundial que se celebrarán en Bangkok la próxima semana.

“Mi mensaje a los responsables de la política económica mundial la próxima semana será este: no podemos seguir retrasando las medidas de política necesarias; tienen las herramientas, ahora tengan la sabiduría para usarlas”, añadió Georgieva.

En las reuniones de Bangkok, los ministros de Finanzas y los gobernadores de bancos centrales de los 191 países miembros del FMI y el Banco Mundial evaluarán el estado de la economía mundial y debatirán estrategias para respaldar la estabilidad financiera y un crecimiento sostenido.

Hasta ahora, los golpes recientes más duros al bienestar global han provenido de los conflictos en Oriente Medio, Ucrania y otros lugares, observó Georgieva.

Pero la deuda excesiva es una carga creciente para países ricos como Estados Unidos, Japón y Alemania, así como para países de bajos ingresos que deben elegir entre gastar en bienestar público o reembolsar préstamos onerosos en un momento de altas tasas de interés, indicó.

Georgieva señaló a los riesgos asociados a la rápida expansión de la capacidad de los centros de datos para ofrecer inteligencia artificial, lo que ha contribuido a impulsar los precios de las acciones en muchos lugares hasta máximos históricos, apuntalando un fuerte crecimiento económico pese a los altos costos de la energía debido a la guerra con Irán.

Es probable que las inversiones en IA superen la escala relativa del gasto destinado a construir ferrocarriles, redes eléctricas y redes de telecomunicaciones.

“Te encante, lo odies o te dé miedo, la IA ha llegado y rápidamente se está convirtiendo en un factor clave de las fortunas relativas de los países en la economía mundial”, indicó Georgieva.

El auge de la construcción vinculada a la IA está sosteniendo sólidas ganancias corporativas, así como una inflación más alta. Pero existe un desfase entre las fuertes inversiones que implica y la llegada de los beneficios de la IA, explicó Georgieva.

“Si las ganancias no cumplen las expectativas”, advirtió, “el apalancamiento de los hiperescaladores y las grandes y crecientes tenencias globales de acciones de Estados Unidos podrían convertir una decepción en una sacudida de gran alcance”.

Siete de los 10 principales países en comercio relacionado con la IA están en la región de Asia-Pacífico, donde la proporción de la actividad económica mundial ha aumentado al 43% desde el 25% en 1991, la última vez que las reuniones se celebraron en Bangkok.

Aunque China, India, Japón, Corea del Sur, Taiwán y otros países con sólidos sectores tecnológicos se están beneficiando del auge de la IA, este está dejando al margen a la mayoría de los demás, afirmó Georgieva, lo que agrava la desigualdad económica. La IA también está elevando la demanda de energía, empujando aún más al alza los precios del combustible, los fertilizantes, los alimentos y otras materias primas clave.

Instó a los países a contener el gasto público y a elevar el costo del endeudamiento cuando sea necesario para controlar la inflación, al tiempo que se protege a los miembros más vulnerables de sus sociedades.

Georgieva sostuvo que hacen falta políticas para garantizar que la IA esté bien regulada y para capacitar a los trabajadores, hacer más flexibles los mercados laborales, facilitar el emprendimiento y mejorar la seguridad energética.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP