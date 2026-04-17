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La Francia de Mbappé enfrenta a la Noruega de Haaland, Senegal e Irak en el Grupo I del Mundial

Cuando Francia inicie su Copa del Mundo contra Senegal en el estadio MetLife de Nueva Jersey, traerá reminiscencias del debut de 2002 en Corea del Sur, cuando los Leones de Teranga sorprendieron a Les Bleus en un partido que desató regocijo en las calles de Dakar.

ARCHIVO - El delantero francés Kylian Mbappe (izquierda) ante la marca del croata Luka Modric durante el partido de la Liga de Naciones de la UEFA, el domingo 23 de marzo de 2025, en St. Denis, Francia. (AP Foto/Thibault Camus)
ARCHIVO - El delantero francés Kylian Mbappe (izquierda) ante la marca del croata Luka Modric durante el partido de la Liga de Naciones de la UEFA, el domingo 23 de marzo de 2025, en St. Denis, Francia. (AP Foto/Thibault Camus) AP

En busca de su tercer título mundial tras los conquistados en 1998 y 2018, Francia está entre las favoritas del torneo con un plantel encabezado por Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé y Michael Olise. En sus últimos partidos de preparación antes de junio, Les Bleus vencieron a Brasil por 2-1 y a Colombia por 3-1.

El seleccionador francés Didier Deschamps se quejó de las largas filas de seguridad en Estados Unidos y tampoco se mostró muy contento con el tráfico para llegar a Foxborough, Massachusetts, sede del duelo de primera ronda de su equipo contra Noruega.

“Lo más difícil son las carreteras, que requieren de mucho tiempo de traslado, demasiado. Para llegar al estadio nos tomó una hora y 15 minutos antes de un partido”, señaló.

Deschamps, seleccionador desde 2012, tiene la intención de dejar el cargo después del Mundial.

Francia

Con un título, Les Bleus se convertirían en apenas la quinta nación con tres o más campeonatos, uniéndose a Brasil (cinco), Alemania e Italia (cuatro cada una) y Argentina (tres).

Mbappé ganó la Bota de Oro en el torneo de 2022, cuando anotó ocho goles y se unió al inglés Geoff Hurst en 1966 como los únicos jugadores con un triplete en una final de un Mundial masculino. En plena madurez a los 27 años, llega a los amistosos de junio con 56 goles internacionales, uno menos que el récord de Francia de Olivier Giroud.

En la final de 2022, Francia perdió ante Argentina en una tanda de penales.

“Personalmente, nunca voy a superarlo”, manifestó Mbappé.

Desde que ganó el torneo de 2018, Francia perdió contra Suiza en octavos de final de la Eurocopa en 2021, ante Argentina en la final del Mundial 2022 y frente a España en una semifinal de la Euro 2024.

Noruega

En el Mundial apenas por cuarta vez y por primera desde 1998, Noruega está liderada por Erling Haaland, de 25 años, uno de los delanteros más prolíficos del mundo. Ha superado los 30 goles en cuatro temporadas consecutivas con el Manchester City y, con 55 goles internacionales de cara a junio, es el máximo anotador histórico de su selección.

“Es una gran responsabilidad llevar a Noruega al Mundial”, comentó Haaland. “Es mucho sobre mis hombros y es en lo que he estado trabajando para lograrlo”.

Su padre, Alfie, jugó con Noruega en el Mundial de 1994 en Estados Unidos.

Alexander Sørloth, de 30 años, es otro goleador noruego muy productivo. El mediocampista y capitán Martin Ødegaard se ha visto frenado esta temporada por lesiones de rodilla y hombro.

Este será el primer gran torneo de Noruega desde que quedó eliminada en la fase de grupos en su única participación en una Eurocopa, en 2000.

Senegal

Los Leones de Teranga se encaminan a su tercer Mundial consecutivo en medio de una disputa con Marruecos sobre cuál es el legítimo campeón africano.

Senegal derrotó a Marruecos en la final de la Copa Africana de Naciones en enero, pero le retiraron el título por la conducta del equipo cerca del final del partido.

La confederación africana de fútbol indicó que Senegal perdió el partido por incomparecencia cuando el entrenador Pape Thiaw sacó a sus jugadores del campo durante 15 minutos para protestar un penal concedido a Marruecos en las postrimerías. Senegal ha apelado la decisión.

Senegal también conquistó la Copa Africana de Naciones en 2021 cuando venció a Egipto en una tanda de penales tras un empate 0-0 en la final. Sadio Mané, ahora de 34 años, convirtió el remate decisivo y es el máximo goleador de su país con 53 tantos internacionales, incluidos cinco —la mayor cifra del equipo— en la eliminatoria rumbo a 2026.

Otros jugadores destacados incluyen al portero Édouard Mendy, al mediocampista Idrissa Gueye y al defensor Kalidou Koulibaly.

Irak

Los Leones de Mesopotamia vencieron a Bolivia en un repechaje para alcanzar su primer Mundial desde 1986, cuando perdieron sus tres encuentros.

Graham Arnold es el técnico tras dos etapas previas al frente de su Australia natal.

Entre los principales jugadores están el delantero Aymen Hussein, de 30 años, quinto en la lista histórica de goleadores de su país con 33 goles internacionales; el atacante Mohanad Ali; y el mediocampista Amir Al-Ammari.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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