La FIFA amplía al Mundial la sanción a Prestianni por insultar a Vinícius Júnior

La UEFA impuso hace dos semanas a Prestianni una sanción de seis partidos, con tres encuentros aplazados en período de prueba, por sus insultos verbales al delantero brasileño del Real Madrid Vinícius Júnior en la Liga de Campeones. Prestianni se cubrió la boca con la camiseta mientras profería el insulto.

Como se esperaba, la FIFA cumplió con la solicitud de la UEFA de aplicar la sanción más allá de las competiciones europeas, incluyendo el Mundial que comienza el próximo mes.

“El Comité Disciplinario de la FIFA ha decidido extender la sanción de seis partidos impuesta por la UEFA al jugador de Benfica Gianluca Prestianni para que tenga efecto en todo el mundo”, señaló el organismo rector del fútbol en un comunicado.

No está claro si Prestianni sigue entra en los planes del seleccionador argentino Lionel Scaloni para defender el título. Argentina debutará ante Argelia el 17 de junio en Kansas City. Seguirá contra Austria cinco días después en Arlington, Texas. El grupo también incluye a Jordania, debutante mundialista.

El extremo de 20 años disputó su primer y único partido con Argentina en un amistoso en noviembre. Fue suplente sin ingresar en el encuentro más reciente de Argentina, un ensayo para el Mundial ante Zambia el 31 de marzo.

Cuando Scaloni convocó a Prestianni en marzo para esos amistosos de preparación, no abordó la investigación en curso de la UEFA. Scaloni indicó que necesitaba al jugador de Benfica porque Paulo Dybala (Roma) no estaba disponible.

La UEFA había investigado a Prestianni por un insulto racista denunciado por Vinícius, con el respaldo de su compañero en el Madrid Kylian Mbappé. Afirmaron que Prestianni usó la palabra “mono”, que habría disimulado al levantarse la camiseta roja para cubrirse la boca.

La UEFA no pudo probar el insulto racista, que Prestianni negó, aunque admitió haber utilizado un insulto homófobo.

Prestianni ya cumplió el primer partido de su sanción cuando la UEFA le prohibió jugar contra el Madrid en el partido de vuelta de su eliminatoria de repechaje de la fase de eliminación directa de la Liga de Campeones en febrero.

La semana pasada, el impulso de la FIFA para que se considere motivo de tarjeta roja que los jugadores del Mundial se cubran la boca al insultar a un rival fue aprobado por el panel encargado de elaborar las reglas del fútbol, conocido como IFAB.

Si Prestianni no es seleccionado por Argentina, cumplirá el resto de su sanción en una competición europea organizada por la UEFA la próxima temporada.

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FUENTE: AP