La FIFA al fin cierra acuerdo de transmisión del Mundial en China por apenas 60 millones de dólares

El presidente de la FIFA Gianni Infantino interviene en un panel sobre el espectáculo del descanso del Mundial de Fútbol de la FIFA 2026 durante la cumbre Global Citizen NOW, el jueves 14 de mayo de 2026, en Nueva York. (Foto AP/Heather Khalifa) AP

El acuerdo general con China Media Group abarcó los próximos cuatro mundiales —dos masculinos y dos femeninos— hasta 2031, informó la FIFA en un comunicado. Incluye el torneo masculino de 48 equipos y 104 partidos en Norteamérica que comenzará el 11 de junio y para el cual China no se clasificó.

Medios chinos afiliados al Estado informaron el viernes que los derechos del Mundial 2026 estaban valorados en 60 millones de dólares.

La FIFA pretendía originalmente 300 millones de dólares, según informaron medios chinos en las últimas semanas a medida que se acercaba el plazo para cerrar un acuerdo.

No se ha confirmado un acuerdo de derechos para India.

El secretario general de la FIFA, Mattias Grafström, manifestó en un comunicado difundido por la organización que “es un verdadero placer que hayamos encontrado un acuerdo con CMG”. Estuvo en China esta semana, también para reuniones con funcionarios de la federación china de fútbol.

La capacidad de presión de la FIFA en China fue menor debido a la diferencia horaria de hasta 15 horas entre Beijing y las 16 ciudades sede repartidas entre Estados Unidos, Canadá y México.

Las empresas chinas ya han realizado una gran inversión en el Mundial 2026, que se prevé que le genere a la FIFA más de 11.000 millones de dólares.

La empresa tecnológica Lenovo es uno de los ocho socios patrocinadores de primer nivel de la FIFA, y se firmaron acuerdos de segundo nivel con la empresa láctea Mengniu y el fabricante de electrónicos Hisense.

El conglomerado chino Wanda firmó un acuerdo de largo plazo con la FIFA en 2016, que fue rescindido hace dos años.

No se divulgó el valor de los derechos de televisión para el Mundial 2030, que en algún momento pudo haber sido organizado por China y que Wanda dijo que formaba parte de su estrategia con la FIFA. Las ambiciones del país de albergar competiciones internacionales de fútbol se estancaron durante la pandemia de COVID-19.

El torneo masculino de 2030 será organizado en su mayor parte en España, Portugal y Marruecos, además de partidos inaugurales en Argentina, Paraguay y Uruguay, éste último el anfitrión original del Mundial de 1930.

El Mundial Femenino de 2027 se jugará en Brasil y el de 2031 principalmente en Estados Unidos, junto con México, Costa Rica y Jamaica.

Esa decisión de sede, sin un candidato rival, debe ser confirmada en noviembre por las federaciones miembro de la FIFA.

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La periodista de AP Didi Tang en Washington contribuyó a este despacho.

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Cobertura de AP del Mundial: https://apnews.com/hub/mundial-de-futbol-fifa

FUENTE: AP