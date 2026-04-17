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La Corte Internacional de Justicia celebra 80 años entre presiones al marco legal global

LA HAYA, Holanda (AP) — El secretario general de las Naciones Unidas advirtió el viernes, en un discurso para celebrar el 80mo aniversario de la Corte Internacional de Justicia, que el derecho internacional se erosiona ante los ojos del mundo.

ARCHIVO – Varios jueces se dirigen a sus asientos antes de leer la opinión de la Corte Internacional de Justicia sobre lo que Israel debe hacer para garantizar que la ayuda humanitaria llegue a los palestinos en Gaza y Cisjordania ocupada, en La Haya, Holanda, el miércoles 22 de octubre de 2025. (AP Foto/Peter Dejong, Archivo)
ARCHIVO – Varios jueces se dirigen a sus asientos antes de leer la opinión de la Corte Internacional de Justicia sobre lo que Israel debe hacer para garantizar que la ayuda humanitaria llegue a los palestinos en Gaza y Cisjordania ocupada, en La Haya, Holanda, el miércoles 22 de octubre de 2025. (AP Foto/Peter Dejong, Archivo) AP

“La fuerza de la ley debe prevalecer siempre sobre la ley de la fuerza”, dijo António Guterres a los dignatarios reunidos en el ornamentado Gran Salón de la Corte Internacional de Justicia en La Haya.

La celebración en el máximo tribunal de las Naciones Unidas contrastó con la presión que enfrenta el marco jurídico internacional. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó recientemente con volar todos los puentes y centrales eléctricas de Irán, una acción de tal alcance que, según algunos expertos en derecho militar, podría constituir un crimen de guerra. Sudán acaba de iniciar su cuarto año de guerra entre las fuerzas militares y paramilitares, y Rusia continúa atacando a Ucrania en violación de una orden de la CIJ.

“Los Estados poderosos han tirado el reglamento a la basura y muestran desprecio por el derecho internacional”, dijo a The Associated Press Janina Dill, experta en derecho internacional de la Universidad de Oxford.

La corte está más ocupada que en cualquier otro momento de su historia, lidiando con el conflicto en Gaza, la guerra en Ucrania e incluso el cambio climático.

En su intervención en la ceremonia, el juez presidente Yuji Iwasawa señaló que la corte responde a estos desafíos simplemente cumpliendo su función de “interpretar y aplicar el derecho internacional con rigor y de buena fe”.

Creada tras la Segunda Guerra Mundial, la CIJ dirime disputas entre países. Ciertos órganos de las Naciones Unidas, incluida la Asamblea General, pueden solicitar opiniones consultivas a los 15 jueces del tribunal.

Los 193 Estados miembros de las Naciones Unidas son miembros de la CIJ, aunque no todos reconocen automáticamente su jurisdicción.

Cuando la corte celebró su sesión inaugural en 1946, solo contaba con 51 países como miembros. A ese acto asistió la reina Juliana de Holanda. Su nieto, el rey Guillermo Alejandro, acudió a la celebración del 80mo aniversario el viernes.

Un año después de la apertura, Reino Unido presentó el primer caso ante la corte al interponer una queja contra Albania por daños a buques navales en el canal de Corfú.

Actualmente, los jueces consideran la posibilidad de interponer acusaciones de genocidio contra Myanmar por el trato del país a la minoría étnica rohinyá, y contra Israel por sus acciones militares en Gaza. Ambos países niegan las acusaciones.

Algunas disputas en el expediente de la corte son anteriores a su existencia. Guyana ha pedido al tribunal que se pronuncie sobre una disputa fronteriza con la vecina Venezuela, una batalla legal que se libra desde 1899.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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