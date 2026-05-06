La Bienal de Venecia se inaugura en caos y la guerra alcanza la exposición más antigua del mundo

El músico Alexey Khovalyg actúa en el pabellón de Rusia de la Bienal de Arte de Venecia 2026, Italia, el martes 5 de mayo de 2026. (Foto AP/Luca Bruno) AP

Las tensiones eran evidentes el martes mientras artistas ucranianos permanecían junto a un camión que había llevado una estatua de un ciervo de origami desde el devastado frente oriental de la guerra hasta los históricos Giardini de la Bienal. A solo unos metros de distancia, un puñado de participantes en el Pabellón de Rusia bailaba al ritmo de música house que ponía un DJ argentino.

Al mismo tiempo, un grupo de palestinos marchó por los Giardini con los nombres de artistas que han muerto en Gaza. Se esperaban más protestas a medida que continuaba la semana de preestreno.

Pocos dentro de la Bienal se sorprendieron de que la política global se estuviera desbordando hacia la exposición internacional de arte, ejerciendo nueva presión sobre su estructura de pabellones nacionales junto a una muestra comisariada y reavivando viejas preguntas: ¿está desfasada la representación de naciones en un sistema globalizado en el que los artistas a menudo trabajan internacionalmente, y les da a los Estados una plataforma indebida para la propaganda?

“Creo que lo que se ha cuestionado de manera muy marcada es la existencia del Estado nación dentro del espacio de la exposición”, dijo Marie Helene Pereira, una de las cinco curadoras de la exposición principal “In Minor Keys”, que han asumido el legado de la fallecida curadora Koyo Kouoh.

“Podemos ver cuánta tensión puede generar eso, especialmente en medio del caos político en el que nos encontramos”, manifestó Pereira.

Pereira sostuvo que “es importante poder replantear la estructura, replantear las instituciones, de una manera que les permita atender más a los artistas y a la creación artística”, y añadió que eso no significaba que el arte debiera estar desprovisto de política.

Antes de renunciar, el jurado había dicho que no otorgaría premios a países cuyos líderes estuvieran bajo investigación de la Corte Internacional de Justicia. La medida aisló a Rusia e Israel.

El artista israelí Belu-Simion Fainaru dijo que le parecía que la decisión del jurado era “justa”.

“Deberían tratarme como a un artista en igualdad, y no deberían discriminarme por mi raza, por ser judío, ni por mi nacionalidad o pasaporte. Tienen que verme como soy. Soy un artista que quiere mostrar su arte, y tengo derecho a ser evaluado”, dijo de pie frente a su instalación inspirada en la Cábala.

La Bienal, agregó, debería ser “un lugar donde puedas sentirte seguro para crear y hacer lo que creas”.

Giardini en la primera línea

La artista ucraniana Zhanna Kadryova creó “El ciervo de origami” para ocupar el lugar de un caza soviético con capacidad nuclear que durante mucho tiempo estuvo en un parque de Pokrovsk, en la región ucraniana del Donbás.

Los curadores del Pabellón de Ucrania, el tercero desde la invasión a gran escala de Rusia en 2022, evacuaron la estatua del parque en 2024, con la línea del frente a solo 5 kilómetros (3 millas) de distancia.

La cocuradora Ksenia Malykh se opuso con firmeza a la decisión de la Bienal de permitir que Rusia abriera su pabellón, y la calificó como “un falso intento de mantenerse neutral”.

“No se puede ser neutral en estos tiempos. No se puede ser neutral cuando la gente muere todos los días por culpa de los rusos”, dijo Malykh. “Dicen que el arte está más allá de la política, pero están usando el arte como arma en una guerra híbrida en Europa”.

En lugar de hablar del arte ruso, comentó Malykh, el foco está en el mensaje que implica su participación. “Estoy absolutamente segura de que ese era su objetivo”, afirmó.

El Pabellón de Rusia solo estará abierto a los visitantes durante los preestrenos que se extienden hasta el viernes y no abrirá al público después de que la Bienal inaugure su programación de 6 meses y medio el sábado. El pabellón organizó una serie de artistas intérpretes para esta semana y tenía un bar abierto en el piso superior, cerca de un árbol en flor. Los curadores no estuvieron disponibles para entrevistas.

La apertura de Rusia le costó a la Bienal de Venecia 2 millones de euros (2,3 millones de dólares) en financiación de la Unión Europea durante tres años. La Bienal ha defendido la decisión, al señalar que cualquier país con relaciones con Italia era libre de abrir un pabellón, una postura que la ha enfrentado al gobierno en Roma.

Aun así, el catálogo oficial incluía una entrada de relleno donde debería haber estado el texto ruso, y señalaba que la participación de Rusia estaba “bajo revisión” en el momento de la publicación.

Sin jurado, sin Leones de Oro

Sin un jurado de pares, no habrá León de Oro al mejor pabellón nacional ni al mejor participante en la exposición principal comisariada, un premio de enorme prestigio que ha llevado a algunos a comparar la Bienal con los Juegos Olímpicos del arte.

En su lugar, los visitantes de las sedes de Giardini y Arsenale elegirán a dos ganadores —al mejor participante nacional y al mejor participante de la muestra principal—, que se anunciarán el 22 de noviembre, el día de clausura de la Bienal.

La artista ucraniana Malykh dijo que la ausencia de premios otorgados por profesionales perjudicó a la Bienal.

“Es un momento importante. Si el premio lo da el público, es como si la Bienal hubiera llegado a Eurovisión. Después de eso, ya no es una institución profesional”, dijo Malykh.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP