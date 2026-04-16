La Armada de Pakistán prueba un misil antibuque y dice que alcanzó el blanco a una gran distancia

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En un comunicado, las Fuerzas Armadas indicaron que el misil “impactó con precisión su objetivo a alta velocidad y a largo alcance” durante un ejercicio de fuego real presenciado por el jefe del Estado Mayor Naval, el almirante Naveed Ashraf, junto con científicos e ingenieros involucrados en el programa.

El comunicado señaló que el sistema mejora versiones anteriores gracias a un paquete de guiado avanzado y una mayor maniobrabilidad, diseñados para “evadir amenazas, adaptarse a condiciones dinámicas y atacar con precisión y letalidad”, y calificó el lanzamiento como una demostración de la capacidad del país para realizar ataques de precisión.

Según el comunicado, la prueba subrayó el compromiso de la Armada de mantener una “disuasión creíble basada en el mar” en el ámbito convencional y de garantizar la seguridad marítima y la estabilidad en la región.

El ejército de Pakistán suele realizar pruebas de misiles desarrollados en el país, y su programa de misiles está dirigido principalmente a contrarrestar cualquier amenaza potencial de la vecina India.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP