Kylian Mbappé, entre los jugadores abucheados por aficionados del Real Madrid pese a 2-0 ante Oviedo

El francés Kylian Mbappé intenta un remate durante un duelo de LaLiga española ante el Real Oviedo, el jueves 14 de mayo de 2026 (AP Foto/Manu Fernández) AP

Kylian Mbappé ingresó como suplente tras una ausencia por lesión y fue pitado por parte del público. Antes, las muestras de rechazo se concentraron en el brasileño Vinícius Junior.

“Tenemos que aceptar que la gente no esté contenta”, dijo del jugador francés de un Madrid que vive el ocaso de una campaña sin títulos. “Nos duele mucho a nosotros porque tengo la sensación que hemos tenido una estructura, una idea de juego y lo hemos perdido”.

Un par de pancartas contra el presidente Florentino Pérez se exhibieron brevemente antes de que los agentes de seguridad las retiraran. Pérez saludó a algunos aficionados, pero en un momento pareció enzarzarse en una discusión con otros seguidores del equipo cerca de las tribunas VIP, según reportes de medios españoles.

El partido cerró una semana caótica para el Madrid, que comenzó con un altercado entre jugadores en un entrenamiento. Ello derivó en que el club multara al uruguayo Federico Valverde y a Aurélien Tchouaméni con 500.000 euros (589.000 dólares) cada uno.

Luego llegó la derrota ante Barcelona en el clásico del domingo, que permitió a su rival asegurar el título de liga. El martes Pérez pidió nuevas elecciones tras decir que era víctima de una campaña organizada para destituirlo.

Un Pérez visiblemente tenso encaró a periodistas y lanzó acusaciones generalizadas en una conferencia de prensa convocada apresuradamente.

El Madrid ha atravesado dos temporadas consecutivas sin ganar un título importante. Fue eliminado por el Bayern Múnich en los cuartos de final de la Liga de Campeones, quedó fuera ante el club de segunda división Albacete en la Copa del Rey y perdió la final de la Supercopa de España frente al Barcelona.

García adelantó al Madrid a los 43 minutos y Jude Bellingham sentenció el triunfo a los 79 tras una asistencia de Mbappé, quien reemplazó a García a los 68.

Otros partidos

Girona salió de la zona de descenso tras empatar 1-1 en casa con la Real Sociedad, octava clasificada. El uruguayo Cristhian Stuani anotó el tanto del empate para el Girona en la segunda mitad.

El Rayo Vallecano, finalista de la Conference League y ubicado en el 11.º puesto, empató 1-1 en el campo del Valencia, 13.º.

Las esperanzas del Barcelona, de alcanzar la marca de 100 puntos se desvanecieron el miércoles con una derrota 1-0 en Alavés. El club catalán aseguró su segundo título de liga consecutivo el domingo con la victoria 2-0 en casa ante el Madrid.

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FUENTE: AP