Kvaratskhelia vuelve a marcar y PSG abruma 2-0 a Liverpool en la Champions

Khvicha Kvaratskhelia, del París Saint-Germain, festeja luego de anotar el segundo gol de su equipo ante Liverpool, en la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones, el miércoles 8 de abril de 2026 (AP Foto/Thibault Camus) AP

Desire Doue celebra tras marcar el primer gol del Paris Saint-Germain en la victoria 2-0 ante Liverpool en los cuartos de final de la Liga de Campeones, el miércoles 8 de abril de 2026, en París. (AP Foto/Thibault Camus) AP

La estrella georgiana penetró por el centro desde el costado izquierdo cuando promediaba el segundo tiempo y, con su habitual rapidez, dejó atrás a un defensor y al arquero antes de definir con sutileza. Fue su séptimo gol, afirmándose como líder del equipo en el torneo.

Désiré Doué adelantó al campeón defensor a los 11 minutos con un remate desviado. Pudo haber sido un marcador más amplio, pero Ousmane Dembélé —el vigente Balón de Oro— desperdició tres claras ocasiones en el Parque de los Príncipes.

Cuando ambos equipos se enfrentaron la temporada pasada en los octavos de final, el PSG avanzó por penales tras perder 1-0 en casa y ganar 1-0 en Anfield.

La tarea parece menos difícil esta vez para el PSG, con un Liverpool que enfrenta una temporada sin títulos. Sin embargo, Liverpool, seis veces campeón, remontó una derrota 3-0 en la ida ante el Barcelona en las semifinales de 2019 antes de ganar 4-0 en casa.

El equipo del técnico Arne Slot venía tambaleándose tras una contundente derrota 4-0 ante el Manchester City en la Copa FA, pero esta vez fue mejor dirigido en la defensa por el capitán Virgil van Dijk.

Con el brasileño Allison aún lesionado, Giorgi Mamardashvili —compañero de Kvaratskhelia en la selección de Georgia— continuó en el arco de Liverpool.

Dembélé tocó la pelota hacia la izquierda para Doué, cuyo disparo desviado se elevó por encima de Mamardashvili y se coló por debajo del travesaño.

Mamardashvili se reivindicó con una gran atajada a corta distancia al final del primer tiempo ante Doué, nuevamente habilitado por Dembélé.

Otra buena jugada del PSG, instantes después, terminó con Dembélé fallando su remate desde dentro del área. Luego llegó una pobre definición, y Dembélé se tomó la cabeza con las manos tras mandar la pelota por encima del travesaño desde muy cerca a los 53 minutos después de un pase atrasado de Nuno Mendes.

Dembélé estrelló un remate en el poste en el tramo final.

Salah en el banquillo

Slot hizo cinco sustituciones, pero mantuvo a Mohamed Salah en el banquillo durante todo el partido.

El atacante egipcio todavía no encuentra su mejor forma en su última temporada en el club, con apenas 10 goles en 35 partidos hasta ahora. Falló un penal en la derrota de la Copa FA ante City el fin de semana pasado.

Hugo Ekitiké lideró el ataque ante su antiguo club, con Jeremie Frimpong ocupando la posición habitual de Salah en la banda derecha. Ekitiké remató desviado al inicio del segundo tiempo.

El delantero sueco Alexander Isak —el fichaje récord británico por 125 millones de libras (170 millones de dólares) el pasado verano— ingresó a los 78 minutos al reaparecer tras una fractura de tobillo.

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FUENTE: AP