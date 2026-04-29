Kenia da bienvenida de héroe al plusmarquista de la maratón Sabastian Sawe

Sabastian Sawe posa para una selfie con un trabajador del aeropuerto tras llegar en un avión procedente de Londres, el miércoles 29 de abril de 2026, al Aeropuerto Internacional Jomo Kenyatta en Nairobi, Kenia, después de establecer un nuevo récord mundial en el maratón. (AP Foto/Brian Inganga) CORRECCIÓN: Corrige la ortografía del nombre a Sabastian, no Sebastian. AP

Sawe, la primera persona en romper la legendaria barrera de las dos horas en la maratón, fue recibido de vuelta en su país por sus padres y por el ministro de Deportes, Salim Mvurya, quien celebró el logro del corredor en el Maratón de Londres como “una victoria para Kenia”.

Sawe consiguió la hazaña, que durante mucho tiempo se consideró impensable, el domingo cuando ganó con un tiempo de 1 hora, 59 minutos y 30 segundos. Mejoró el anterior récord mundial masculino en 65 segundos.

Antes de desembarcar a su llegada el miércoles al Aeropuerto Internacional Jomo Kenyatta de Nairobi, Sawe le manifestó a The Associated Press que estaba orgulloso de haber “conseguido un gran logro en la vida” y que planeaba “bajar aún más el récord”.

Fue adornado con una corona tradicional para simbolizar su victoria.

Bailarines tradicionales cantaron mientras subía a un vehículo gubernamental de lujo como parte de la “bienvenida heroica” destacada por el ministro de Deportes, quien indicó que Sawe sería festejado el jueves.

Sus padres le contaron a AP que sabían que su hijo estaba destinado a la grandeza incluso cuando era niño, y su madre relató cómo él corría a toda velocidad durante la hora del baño.

“Corría demasiado rápido. Entonces, yo me decía, este niño brillará para mí algún día”, afirmó Emily Sawe.

Su padre relató que vio la competencia del domingo en la casa de su hermano porque su televisor no tenía una señal clara.

“En el momento en que mi hijo se puso al frente, salí y no lo vi terminar la carrera. Después vi la repetición. Estaba tan feliz, extremadamente feliz. Gritamos tanto que ahora es difícil tragar cualquier cosa”, expresó Simion Kiplagat Sawe.

Sabastian Sawe fue introducido al atletismo profesional por su tío, Abraham Chepkirwok, quien corrió los 800 metros por Uganda en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008.

Sawe ganó el Maratón de Valencia en 2024, con un tiempo de 2:02:05. Llegó a la carrera del domingo en Londres como el campeón defensor.

“Incluso ahora, todavía dice que ese récord no fue suficiente; quiere bajarlo aún más”, dijo su padre sobre la disciplina y la decisión de su hijo.

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FUENTE: AP