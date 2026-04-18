Kelly conecta jonrón y los Cachorros propinan 4-2 para la 10ª derrota seguida de Mets

Compartir en:









Carson Kelly (15), de los Cachorros de Chicago, recorre las bases tras conectar un jonrón de tres carreras durante la sexta entrada de un partido de béisbol contra los Mets de Nueva York, el sábado 18 de abril de 2026, en Chicago. (AP Foto/Erin Hooley) AP

Ian Happ también conectó un jonrón por Chicago en su cuarta victoria seguida. Jameson Taillon (1-1) lanzó seis entradas sólidas.

Es la racha de derrotas más larga para Nueva York desde que perdió 11 seguidos del 28 de agosto al 8 de septiembre de 2004. Ha sido superado 60-18 durante esta mala racha.

El juego estaba empatado 1-1 cuando el derecho dominicano de los Mets Freddy Peralta (1-2) otorgó dos bases por bolas consecutivas con dos outs en la sexta. Luego Peralta fue reemplazado por el zurdo Brooks Raley, y Kelly fue enviado a batear por el venezolano Moisés Ballesteros, un novato que batea a la zurda.

Mark Vientos conectó un jonrón por Nueva York. El boricua Francisco Lindor y el cubano Luis Robert Jr. aportaron dos hits cada uno.

Caleb Thielbar se encargó de la novena para su primer salvamento de la temporada. El venezolano Daniel Palencia, el cerrador habitual de Chicago, fue colocado el viernes en la lista de lesionados de 15 días por una distensión en el oblicuo izquierdo.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP