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Kelenic y Montgomery ayudan a que Medias Blancas superen 6-5 a Reales para su 4ta victoria seguida

CHICAGO (AP) — Jarred Kelenic conectó dos hits e impulsó dos carreras, y los Medias Blancas de Chicago superaron el miércoles 6-5 a los Reales de Kansas City para enhebrar su cuarto triunfo.

Colson Montgomery, de los Medias Blancas de Chicago, es felicitado por el manager Will Venable, tras conectar un jonrón ante los Reales de Kansas City, el miércoles 13 de mayo de 2026 (AP Foto/Nam Y. Huh)
Colson Montgomery, de los Medias Blancas de Chicago, es felicitado por el manager Will Venable, tras conectar un jonrón ante los Reales de Kansas City, el miércoles 13 de mayo de 2026 (AP Foto/Nam Y. Huh) AP

Colson Montgomery conectó un jonrón en una actuación de tres hits, lo que ayudó a Chicago a mejorar a 15-8 en sus últimos 23 juegos. Tyler Davis (1-1) lanzó 1 2/3 entradas sin permitir carreras para lograr su primera victoria en las Grandes Ligas.

Con marca de 21-21, los Medias Blancas llegaron a la marca de .500 por primera vez desde el 31 de marzo de 2025, cuando estaban 2-2.

Kansas City terminó con cinco hits y sufrió su quinta derrota en siete juegos. Seth Lugo (1-3) permitió cinco carreras y ocho hits en cinco entradas.

Los Reales perdían 6-3 antes de que Bobby Witt Jr. conectara un jonrón de dos carreras ante el dominicano Seranthony Domínguez con dos outs en la novena. Pero Domínguez ponchó al bateador emergente Jac Caglianone para conseguir su décimo salvamento en 12 oportunidades.

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FUENTE: AP

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