americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Keiko Fujimori, hija de un condenado exmandatario, se convierte en la presidenta electa de Perú

LIMA (AP) — Keiko Fujimori, hija del fallecido exmandatario Alberto Fujimori y líder del influyente partido conservador Fuerza Popular, se convirtió en la presidenta electa de Perú.

El Jurado Nacional de Elecciones certificó el viernes que Fujimori obtuvo 9.223.396 votos y su rival el progresista Roberto Sánchez, del partido Juntos por el Perú, 9.173.755 votos. La conservadora obtuvo casi unos 50.000 votos de ventaja y ganó en su cuarto intento por llegar al poder.

A sus 50 años, la ex primera dama durante el gobierno de su padre (1990-2000) y excongresista, logró romper su racha de derrotas presentándose como la mejor opción para imponer orden y apelando al recuerdo de la gestión de su padre en la década de 1990 cuando las fuerzas de seguridad vencieron al grupo terrorista Sendero Luminoso.

“He decidido participar en esta campaña porque nuestro país ya no aguanta más improvisados, porque nuestro país vive con miedo”, había dicho durante el cierre de su campaña electoral en una zona popular de Lima.

El eje de sus promesas radicó en enfrentar el crimen con “mano dura” siguiendo el modelo del presidente salvadoreño Nayib Bukele. Prometió construir una cárcel similar a la salvadoreña Centro de Confinamiento del Terrorismo e implantar jueces con el rostro cubierto como ocurrió durante el gobierno de su padre.

Perú atraviesa una creciente ola de inseguridad. Las denuncias por extorsión se han quintuplicado mientras los asesinatos se han duplicado, según datos oficiales de los últimos cinco años. Las extorsiones afectan a pequeños comerciantes y a las líneas de transporte público. En 2025 fueron asesinados 239 choferes en casos de extorsión.

Fujimori también propuso destrabar grandes proyectos mineros reduciendo los trámites burocráticos para atraer capitales e impulsar el empleo y alentar la agroexportación ampliando las obras de irrigación en terrenos áridos de la costa del Pacífico.

Sus rivales señalan que por su ambición Perú ha sufrido una crisis política durante la última década y que la actuación de su bancada en el Parlamento es la responsable de la renuncia o destitución de varios presidentes.

El partido de Fujimori, junto a otros grupos, fue clave en empujar a la renuncia al expresidente Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) y en votar por la destitución de casi todos los gobernantes posteriores, incluidos Martín Vizcarra (2018-2020), Pedro Castillo (2021-2022) y Dina Boluarte (2022-2025).

A esta última la protegieron de siete pedidos de remoción, pero cuando su popularidad llegó al 3% votaron por su vacancia.

Keiko Fujimori buscó la presidencia de Perú en 2011, 2016 y 2021. En las tres ocasiones pasó a segunda vuelta y fue derrotada por Ollanta Humala (2011-2016), Kuczynski y Castillo, respectivamente.

La candidata ingresó muy joven a la política. Fue primera dama desde los 19 años en 1994 tras la separación de sus padres en medio de un escándalo luego de que su madre afirmó a la prensa que había sido torturada por militares por orden de su esposo.

Alberto Fujimori murió en 2024, un año después de ser excarcelado tras más de 16 años preso por corrupción y por el asesinato de 25 personas ejecutadas por un comando del ejército durante el combate a Sendero Luminoso entre 1991 y 1992.

Keiko Fujimori lanzó su candidatura el año pasado luego de que el Tribunal Constitucional archivó una investigación en su contra por el presunto delito de lavado de dinero proveniente de la empresa brasileña Odebrecht y de otras fuentes.

El tribunal consideró que la acusación fiscal no tenía “sustento jurídico” ya que la imputación de lavado en la modalidad de “recepción patrimonial” no estaba castigada antes de 2016, cuando presuntamente ocurrieron los hechos.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Vista aérea de edificios destruidos en Caraballeda, en La Guaira, Venezuela, el 29 de junio de 2026, tras dos grandes terremotos. (Miguel Medina/pool photo vía AP)

LO ÚLTIMO: 900 militares de EEUU apoyan las labores humanitarias en Venezuela

Un niño duerme en la calle ante casas dañadas por los sismos en Catia La Mar, Venezuela, el domingo 28 de junio de 2026. (AP Foto/Pedro Mattey)

Una fuerte réplica sacude Venezuela mientras los rescatistas buscan sobrevivientes

Residentes y rescatistas buscan entre los escombros dos días después de un sismo que remeció La Guaira, Venezuela, el 26 de junio de 2026. (AP Foto/Juan Pablo Arraez)

Se reduce la ventana de tiempo para rescatar sobrevivientes en Venezuela tras 2 sismos mortales

ARCHIVO - Sergei Ivanov, representante especial de Rusia para la protección del medio ambiente y el transporte, asiste a un desfile militar del Día de la Victoria que conmemora el 75to aniversario de la derrota nazi en la Segunda Guerra Mundial, en la Plaza Roja de Moscú, Rusia, el miércoles 24 de junio de 2020. (Foto AP/Pavel Golovkin, Pool, archivo)

Muere Sergei Ivanov, exministro de Defensa ruso, a los 73 años; fue considerado sucesor de Putin

Destacados del día

Anna Bensi sale llorando tras casi 11 horas retenida en la PNR de Alamar y recibe aplausos

Anna Bensi sale llorando tras casi 11 horas retenida en la PNR de Alamar y recibe aplausos

Candidato republicano al Congreso se registra como agente extranjero de Cuba y colabora con El Cangrejo

Candidato republicano al Congreso se registra como agente extranjero de Cuba y colabora con El Cangrejo

Arrestan al actor venezolano Franklin Virgüez en Doral por presunta exposición indecente en club de campo

Arrestan al actor venezolano Franklin Virgüez en Doral por presunta exposición indecente en club de campo

La Habana cobrará 100 pesos al mes por casa para recoger basura con triciclos eléctricos

La Habana cobrará 100 pesos al mes por casa para recoger basura con triciclos eléctricos

Trump apunta contra gasolineras: quiere que los precios bajos de la gasolina lleguen para el 4 de JULIO

Trump apunta contra gasolineras: quiere que los precios bajos de la gasolina lleguen para el 4 de JULIO

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter