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Justicia de Ecuador sentencia a 10 años de prisión a familiares de alias “Fito” por lavado de dinero

QUITO (AP) — Varios familiares del entorno de Adolfo Macías, alias “Fito”, uno de los narcotraficantes ecuatorianos más poderosos y extraditado el año pasado a Estados Unidos, fueron sentenciados el jueves por un tribunal de Ecuador a entre siete y diez años de prisión por lavado de activos.

La justicia impuso una condena de diez años de prisión para el hermano de alias “Fito”, Yandry Macías, así como para su pareja sentimental Verónica Briones; el padre, madre y hermano de ésta. En tanto, para el cuñado de Macías, Jorge Peñarrieta, ordenó siete años de cárcel, informó la Fiscalía en su cuenta de X.

De acuerdo con la sentencia, ese grupo integró una red de blanqueo de dinero que operó desde 2016 e ingresó al sistema financiero 25,8 millones de dólares provenientes del narcotráfico y otros delitos conexos como secuestros y extorsiones.

La estructura criminal utilizaba empresas “fachada” que servían para blanquear el dinero, entre ellas una embotelladora de agua que, además, fue proveedora del organismo que controla las cárceles en Ecuador. También figura una ferretería que, de acuerdo con la sentencia, deberán ser liquidadas y disueltas. La sentencia podrá ser apelada.

Dentro del caso, conocido como “Blanqueo”, la justicia ordenó en 2025 la incautación de al menos 46 bienes e inmuebles, entre casas y empresas, con un valor superior a los 12 millones de dólares, después de 33 allanamientos ejecutados en varias ciudades como Quito, Manta, y Portoviejo pertenecientes a los procesados.

Fito, señaladp como el principal cabecilla de la peligrosa organización criminal “Los Choneros”, se convirtió el año pasado en el primer extraditado desde el país andino tras su recaptura luego de estar prófugo un año y medio. Tenía una sentencia vigente de 34 años por narcotráfico, delincuencia organizada y asesinato.

Actualmente, es procesado en una corte estadounidense por delitos vinculados a la distribución internacional de drogas y tráfico de armas.

“Los Choneros” surgió en la década de 1990 y controlaba el paso de drogas por las costas del Pacífico en coordinación con el cártel mexicano de Sinaloa, según las autoridades. El año pasado fue designada por Estados Unidos como una organización terrorista extranjera.

FUENTE: AP

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