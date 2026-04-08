Justicia boliviana ordena prisión preventiva para presunto líder de banda criminal colombiana

En una audiencia cautelar el juez Primo Flores, de la sección anticorrupción en la región oriental de Santa Cruz, ordenó que Jorge Isaac Campas Jiménez, alias “Mapaya”, cumpla la medida en la cárcel de Cantumarca, en el departamento de Potosí, al sur del país. Este colombiano es señalado como cabecilla de la banda “Los Espartanos” con nexos con el narcotráfico y es uno de los más buscados por la justicia de su país, según las autoridades.
El resto de los detenidos, también colombianos, cumplirán la medida en otras centros carcelarios del país, informó Daniel Céspedes, abogado defensor de varios de los extranjeros.
La fiscalía presentó una imputación por los presuntos delitos de tráfico de armas, portación ilícita, asociación delictuosa, tentativa de homicidio y un atentado contra los funcionarios policiales, mientras se evalúa una posible extradición a Colombia, tomando en cuenta que son requeridos por la justicia de ese país, según un reporte de Interpol Bolivia.
La policía boliviana informó que Campas Jiménez tiene activada una notificación roja de Interpol. Las autoridades colombianas ofrecen una recompensa de unos 54.000 dólares por su captura.
Los colombianos fueron detenidos el lunes por la tarde durante una operación policial en una propiedad lujosa situada en Santa Cruz. El comandante de la policía David Gómez dijo que la policía fue recibida con disparos al intentar ingresar a esa propiedad pero que no se registraron lesionados.
La policia boliviana confirmó la identidad de los extranjeros tras un cruce de información con Interpol Colombia.
Fue la segunda detención importante de la policía boliviana después de la captura del presunto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, que poco después fue entregado a la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) que lo trasladó a Estados Unidos.
FUENTE: AP