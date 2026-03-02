Jueza pausa política que exige a legisladores un aviso de 7 días para visitar instalaciones del ICE

Compartir en:









La secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem, durante una conferencia de prensa en la frontera con México, el miércoles 4 de febrero de 2026, en Nogales, Arizona. (AP Foto/Ross D. Franklin) AP

La jueza de distrito Jia Cobb, en Washington, determinó que es probable que un grupo de legisladores demócratas tenga éxito al demostrar que el requisito es ilegal y excede la autoridad legal del gobierno.

La jueza señaló que el gobierno no ha presentado “ejemplos concretos de problemas de seguridad que puedan plantear las visitas legislativas sin aviso previo”.

Trece miembros de la Cámara de Representantes presentaron una demanda para impugnar la política que emitió la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, el pasado 8 de enero. Cobb había bloqueado una versión anterior de la medida en diciembre. Determinó que es probable que sea ilegal que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) exija una semana de aviso a los miembros del Congreso que buscan visitar y observar las condiciones de las instalaciones del ICE.

"Los demandantes sin duda están frustrados con los repetidos intentos de los demandados por imponer un requisito de aviso", escribió Cobb. "Pero, al tomar nuevas medidas, los demandados están obligados a acatar los términos de la orden del tribunal y actuar de manera coherente con los principios jurídicos expuestos en esta opinión”.

Sin embargo, Noem restableció discretamente otro requisito de aviso un día después de que un agente del ICE abatió a disparos a una ciudadana estadounidense en Minneapolis. La medida era prácticamente idéntica a la versión que Cobb había bloqueado en diciembre.

Tres días después del tiroteo, se le prohibió el ingreso a tres legisladores demócratas por Minnesota a una instalación del ICE cerca de Minneapolis. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus iniciales en inglés) no reveló la nueva versión de la medida hasta después de que las representantes federales Ilhan Omar, Kelly Morrison y Angie Craig fueran rechazadas en la entrada de la instalación, según los abogados de los demandantes.

Una ley prohíbe que el gobierno use fondos generales para impedir que miembros del Congreso ingresen a instalaciones del DHS con fines de supervisión. Cobb concluyó que es “altamente probable” que el gobierno federal haya utilizado fondos restringidos para promulgar y hacer cumplir la nueva política. Cobb fue nominada para el cargo por el presidente Joe Biden, un demócrata. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP