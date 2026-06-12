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Juez niega al Centro Kennedy pausar fallo que ordena retirar el nombre de Trump del edificio

WASHINGTON (AP) — Un juez denegó el viernes una solicitud del Centro Kennedy Center para pausar un fallo que ordena retirar el nombre del presidente Donald Trump del edificio.

Un trabajador se sienta en un andamio en el John F. Kennedy Center for the Performing Arts en Washington, el viernes 12 de junio de 2026. (AP Foto/Cliff Owen)
Un trabajador se sienta en un andamio en el John F. Kennedy Center for the Performing Arts en Washington, el viernes 12 de junio de 2026. (AP Foto/Cliff Owen) AP

A menos que el centro decida apelar la decisión del juez federal de distrito Christopher Cooper, la resolución abre la posibilidad de que el nombre de Trump sea retirado del recinto. En su fallo del mes pasado, Cooper señaló que solo el Congreso podía impulsar un cambio en el nombre del Centro Kennedy y ordenó que las referencias a Trump fueran eliminadas para el viernes.

Hasta el momento, un portavoz del centro no ha comentado sobre el fallo. Se vio a trabajadores construyendo andamios alrededor de una sección del edificio que incluye el nombre de Trump.

El mes pasado, Cooper dictaminó que el nombre de Trump fue añadido ilegalmente al emblemático recinto de artes escénicas de Washington. La tarde del jueves, la junta elegida por el mandatario en el centro emprendió un esfuerzo de último minuto para mantener su nombre en la fachada del icónico recinto de artes escénicas, pero Cooper se negó a suspender su orden.

En un memorando fechado el 4 de junio y dirigido al personal por la Oficina del Asesor Jurídico General del Kennedy Center se indica que las firmas de correo electrónico, el membrete y otros documentos deben reflejar el nombre como “The John F. Kennedy Center for the Performing Arts” o “Kennedy Center”.

En el sitio web del Centro Kennedy se ha eliminado el nombre de Trump. Y un correo electrónico anterior enviado a miembros, en el que se ofrecían paquetes de entradas para la ceremonia del 28 de junio del Premio Mark Twain al Humor Estadounidense, provenía del Centro Kennedy sin incluir el nombre de Trump.

Tras ignorar al Centro Kennedy durante gran parte de su primer mandato, Trump ha ejercido una enorme influencia sobre el recinto desde su regreso al cargo. Apenas un mes después de iniciar su segundo mandato, destituyó a la anterior dirección del centro y la reemplazó por una junta de fideicomisarios que lo nombró presidente.

En su fallo anterior, Cooper también impidió que el gobierno cerrara el recinto cultural y artístico para realizar importantes renovaciones cuyo inicio estaba previsto para julio y durarían dos años.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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