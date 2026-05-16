José Altuve de Astros se someterá a resonancia tras swing incómodo y dolor en costado izquierdo

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El venezolano José Altuve, intermedista de los Astros de Houston, lanza a primera en el juego del sábado 16 de mayo de 2026, ante los Rangers de Texas (AP Foto/Kevin M. Cox) AP

Altuve hizo un swing incómodo y no corrió después de conectar un rodado a la tercera base en la octava entrada. El venezolano se sujetó el costado izquierdo mientras caminaba hacia el dugout, donde lo recibieron el mánager boricua Joe Espada y un preparador físico.

Nick Allen reemplazó a Altuve en la segunda base en el noveno capítulo.

Los Astros llegaron al juego del sábado con 14 jugadores en la lista de lesionados.

“Es frustrante, sin duda”, comentó el primera base Christian Walker. “Veo a los muchachos prepararse de la manera correcta todos los días. Veo a los muchachos cuidar su cuerpo. Altuve está totalmente concentrado. Come lo adecuado. Duerme. Lleva una vida correcta y, para que pase algo así, de verdad es simplemente parte del juego”.

Altuve abrió el encuentro del sábado con su cuarto jonrón de la temporada. Batea para .245 con 12 carreras impulsadas para los Astros, que tienen marca de 19-28 esta temporada.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP