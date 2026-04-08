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Jordan Walker pega jonrón por 3er juego seguido y Cardenales vencen 6-1 a Nacionales

WASHINGTON (AP) — Jordan Walker conectó un jonrón por tercer juego consecutivo, Michael McGreevy consiguió su primera victoria de la temporada y los Cardenales de San Luis derrotaron el miércoles 6-1 a los Nacionales de Washington.

Michael McGeevy, lanzador de los Cardenales de San Luis, labora en el juego ante los Nacionales de Washington, el miércoles 8 de abril de 2026 (AP Foto/Nathan Howard)
Michael McGeevy, lanzador de los Cardenales de San Luis, labora en el juego ante los Nacionales de Washington, el miércoles 8 de abril de 2026 (AP Foto/Nathan Howard) AP

Alec Burleson sumó tres imparables e impulsó tres carreras por San Luis, que ganó dos de tres ante Washington y terminó 3-3 en una gira que comenzó en Detroit.

Miles Mikolas, quien realizó dos apariciones en el Juego de Estrellas como pitcher de San Luis de 2018 a 2025, permitió dos carreras en tres entradas en su primera salida contra los Cardenales como jugador de Washington.

Los Nacionales sufrieron su séptima derrota en ocho juegos.

Walker mantuvo su gran inicio, al castigar el slider de Brad Lord con cuenta completa, enviando la bola hacia el jardín central en la quinta entrada. El pelotero de 23 años suma cinco jonrones en 49 apariciones al plato en los primeros 12 juegos de San Luis, después de conectar seis en 396 turnos al bate el año pasado.

Después de que el cubano Cionel Pérez dio base por bolas a los dos primeros bateadores en la séptima entrada, Burleson conectó un sencillo productor para poner la pizarra 4-1. El venezolano Yohel Pozo añadió un sencillo de dos carreras en la novena.

McGreevy (1-1) permitió una carrera con cuatro hits en seis entradas para mejorar su efectividad a 2,16. El derecho ponchó a un adversario, pero retiró a los últimos 11 bateadores que enfrentó, incluidos siete roletazos consecutivos para cerrar su labor.

Mikolas (0-3) permitió que ocho de los 17 bateadores que tuvo enfrente se embasaran y fue retirado después de realizar 55 lanzamientos. Pero el sencillo de dos carreras de Burleson en la segunda entrada representó la única anotación de los Cardenales ante el derecho.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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