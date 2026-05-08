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Jordan Walker anota carrera de la ventaja con triple de Masyn Winn y Cardenales superan 2-1 a Padres

SAN DIEGO (AP) — Jordan Walker conectó un doble y anotó la carrera que rompió el empate con un triple de Masyn Winn en la séptima entrada, para que los Cardenales de San Luis superaran el jueves 2-1 a los Padres de San Diego.

Jordan Walker, de los Cardenales de San Luis, avanza en un doble durante el juego del jueves 7 de mayo de 2026 ante los Padres de San Diego (AP Foto/Gregory Bull)a
Jordan Walker, de los Cardenales de San Luis, avanza en un doble durante el juego del jueves 7 de mayo de 2026 ante los Padres de San Diego (AP Foto/Gregory Bull)a AP

Alec Burleson pegó un jonrón en el inicio de una gira de siete juegos por California para los Cardenales, que han ganado ocho de 10 compromisos.

Matthew Liberatore (2-1) permitió tres hits y otorgó tres bases por bolas en seis entradas, con seis ponches, por San Luis. Su bullpen concedió un hit mientras enfrentaba al mínimo posible de nueve bateadores.

Riley O’Brien lanzó la novena para su 11º salvamento en 13 oportunidades.

Después de que el abridor Michael King lanzó seis entradas de una sola carrera y un hit por San Diego, Walker abrió la séptima contra el novato venezolano Bradgley Rodriguez (0-2) con un doble que pegó en la pared.

Walker anotó cuando Nick Castellanos intentó y no logró hacer una atrapada en zambullida ante el elevado con efecto de Winn hacia el jardín derecho.

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