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Jonrón de Guerrero respalda la sólida salida de Gausman en triunfo de Azulejos 4-1 ante Tigres

DETROIT (AP) — El dominicano canadiense Vladimir Guerrero Jr. conectó un jonrón y anotó dos veces, Kevin Gausman lanzó seis entradas sin permitir carreras y los Azulejos de Toronto vencieron 4-1 a los Tigres de Detroit, que atraviesan un mal momento, el domingo.

Vladimir Guerrero Jr., de los Azulejos de Toronto, celebra mientras recorre las bases tras conectar un jonrón solitario contra los Tigres de Detroit en la primera entrada de un partido de béisbol, el domingo 17 de mayo de 2026, en Detroit. (Foto AP/Lon Horwedel)
Vladimir Guerrero Jr., de los Azulejos de Toronto, celebra mientras recorre las bases tras conectar un jonrón solitario contra los Tigres de Detroit en la primera entrada de un partido de béisbol, el domingo 17 de mayo de 2026, en Detroit. (Foto AP/Lon Horwedel) AP

El jonrón de Guerrero fue apenas el tercero de la temporada y su décimo extrabase en 46 juegos.

Gausman (3-3) limitó a los Tigres a cuatro hits sin otorgar bases por bolas y ponchó a cinco. El lunes, permitió un máximo de la temporada de siete carreras, seis limpias, y 10 hits en 4 2/3 entradas contra Tampa Bay.

Tyler Rogers consiguió tres outs para su primer salvamento desde 2024.

Los Azulejos ganaron dos de tres juegos durante el fin de semana, apenas su segunda victoria de serie como visitantes esta temporada. Los Tigres han perdido 10 de sus últimos 12 juegos.

El abridor de Detroit, Jack Flaherty (0-5), en su aparición número 200 de su carrera, permitió cuatro carreras en seis entradas.

Los Azulejos anotaron dos veces en la primera entrada. Guerrero, bateando segundo en el orden, conectó un jonrón ante una recta de Flaherty. Toronto amplió la ventaja a 4-0 en la tercera con el triple impulsor de Varsho y el elevado de sacrificio del dominicao Jesús Sánchez.

FUENTE: AP

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