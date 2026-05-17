Jonrón de 3 carreras de Taylor y roletazo de Benge impulsan a Mets 7-6 sobre Yankees

NUEVA YORK (AP) — Tyrone Taylor empató el marcador con un jonrón de tres carreras ante el cerrador All-Star David Bednar con dos outs en la novena entrada, el novato Carson Benge conectó un rodado que sentenció el juego en la 10ma y los Mets de Nueva York sorprendieron a los Yankees 7-6 el domingo para llevarse dos de tres ante su rival de la misma ciudad en su Serie del Subway en el Citi Field.