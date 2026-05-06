Jonrón de 3 carreras de d'Arnaud y buena salida de Ureña dan a Angelinos triunfo ante Medias Blancas

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El dominicano Walbert Ureña lanza por los Angelinos de Los Ángeles en el duelo del miércoles 6 de mayo de 2026 ante los Medias Blancas de Chicago (AP Foto/Mark J. Terrill) AP

Los Ángeles ganó una serie por primera vez desde aquélla disputada del 10 al 12 de abril en Cincinnati. Los Angelinos tienen marca de 2-7-2 en series esta temporada.

El batazo de 396 pies de d'Arnaud ante Noah Schultz (2-2) fue el primer jonrón del receptor suplente en la temporada, y dio inicio a una segunda entrada de cinco carreras para los Angelinos.

Después de que Bryce Teodosio conectó un doble con una pelota que se le pasó al jardinero derecho Jarred Kelenic, Zach Neto pegó un triple productor sin necesidad de deslizarse.

Mike Trout impulsó otra carrera con un elevado dentro del cuadro que el segunda base Chase Meidroth perdió en el sol de la tarde y que se convirtió en sencillo.

El cubano Jorge Soler y Jo Adell recibieron pelotazos consecutivos del relevista dominicano Osvaldo Bido con las bases llenas para remolcar dos carreras en la cuarta.

El dominicano Ureña (1-3) permitió una carrera, ponchó a cinco y dio tres bases por bolas en su segunda apertura de calidad de la temporada. Brent Suter, Drew Pomeranz y Chase Silseth completaron una labor de cuatro hits.

_____ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP