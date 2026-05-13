Jonrón de 2 carreras de Rafaela como emergente guía a Medias Rojas a triunfo de 3-1 ante Filis

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Cedanne Rafaela (derecha) festeja con el venezolano Wilyer Abreu luego de conectar un jonrón de dos carreras en el duelo del miércoles 13 de mayo de 2026 ante los Medias Rojas de Boston (AP Foto/Charles Krupa) AP

En el encuentro, concluyó en cinco juegos la racha de Kyle Schwarber conectando jonrón por los Filis.

Rafaela le conectó una recta a Orion Kerkering, quien reemplazó a Tanner Banks (0-3) con dos outs en la sexta entrada.

En su segunda apertura tras perderse un par de semanas por un problema de rigidez en el isquiotibial derecho que lo obligó a salir de una apertura el 20 de abril, Sonny Gray (4-1) permitió una carrera y dos hits en seis entradas, con seis ponches y una base por bolas.

El cubano Aroldis Chapman ponchó a los tres bateadores en la novena, sorteando un par de boletos, y completó un juego de tres hits para mantenerse perfecto en nueve oportunidades de salvamento.

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FUENTE: AP