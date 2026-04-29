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Jonrón de 2 carreras de Olson da a los Bravos triunfo 4-3 sobre Tigres

ATLANTA (AP) — Matt Olson conectó un jonrón de dos carreras en la novena entrada ante Kenley Jansen, arruinó una actuación dominante de Tarik Skubal la noche del miércoles y lideró la remontada de los Bravos de Atlanta para vencer 4-3 a los Tigres de Detroit.

Matt Olson (28), de los Atlanta Braves, conecta un jonrón de dos carreras que le da la victoria a su equipo en la novena entrada de un partido de béisbol contra los Detroit Tigers el miércoles 29 de abril de 2026 en Atlanta. (Foto AP/Brynn Anderson)
Matt Olson (28), de los Atlanta Braves, conecta un jonrón de dos carreras que le da la victoria a su equipo en la novena entrada de un partido de béisbol contra los Detroit Tigers el miércoles 29 de abril de 2026 en Atlanta. (Foto AP/Brynn Anderson) AP

Jansen, que desperdició su tercer salvamento en nueve oportunidades, dio base por bolas a Ozzie Albies para abrir la novena. Olson siguió con su noveno jonrón, un batazo hacia el bullpen de Atlanta que terminó el juego.

Skubal quedó abajo por el jonrón de dos carreras de Ozzie Albies en la primera, pero permitió apenas tres hits el resto de su labor de siete entradas, y dos de esos corredores fueron eliminados con dobles matanzas.

El novato de Atlanta JR Ritchie tuvo otra salida sólida. Permitió tres carreras (dos limpias) en 5 1/3 entradas, con cinco hits, cuatro bases por bolas y cuatro ponches.

El dominicano Reynaldo López (2-1), quien comenzó la temporada como el abridor número 2 de Atlanta antes de ser enviado al bullpen esta semana, lanzó dos entradas perfectas para llevarse la victoria.

Atlanta ya ha ganado nueve series esta temporada sin perder ninguna.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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