Jon Rahm se centra en el golf y no piensa en el futuro de LIV Golf

El capitán de Legion XIII Jon Rahm en el hoyo 16 de la primera ronda del torneo LIV México el jueves 16 de abril del 2026. (Scott Taetsch/LIV Golf via AP) AP

“Hasta que los responsables me dijesen si los rumores son ciertos, no tenía sentido que pensara en ello o ni que perdiera el tiempo pensando en ello”, manifestó Rahm el jueves después de abrir con siete birdies en una ronda de 6 bajo par, 65, en LIV Golf México, lo que lo dejó a tres golpes del francés Victor Perez en el Club de Golf Chapultepec.

“Como todo a salido a luz de repente y tan rápido no me preocupé demasiado”, añadió. “Normalmente antes de que salgan los rumores sabemos algo y siempre hay alguien en la liga que sabe algo. Fue tan rápido que no me preocupé”.

La especulación se disparó el miércoles, cuando se dio a conocer que el fondo soberano saudí —la principal fuente de financiamiento— estaba a punto de agotarse. El director ejecutivo de LIV, Scott O'Neil, envió un memorando al personal en el que indicó que la temporada 2026 seguiría adelante sin interrupciones y a “plena marcha”.

Persistían las dudas sobre si eso se mantendría más allá de fin de año.

El martes se produjo un corte de energía en el campo, lo que alimentó la especulación sobre el futuro de la liga. Y luego la transmisión en vivo en línea de la primera ronda se cayó durante unas dos horas.

O'Neil se sentó con el equipo de transmisión de LIV y se mantuvo optimista sobre el futuro.

“Dado el impulso de este negocio, estamos realmente entusiasmados con dónde estamos y la posición en la que estamos”, señaló O'Neil.

Comentó que se reunió con 50 personas en el Masters y presentó un plan que “podría sorprender a la gente”. LIV Golf ha dicho que algunas de sus métricas, como la venta de entradas y los patrocinios de equipos, han aumentado, y O'Neil proyecta que 10 de los 13 equipos y cuatro de los 14 eventos serán rentables.

Pero hay un costo sustancial asociado a los fondos de premios (30 millones de dólares por cada torneo) y a las operaciones. El boletín Money in Sport informó en febrero que LIV Golf ya había gastado 5.300 millones de dólares y se proyectaba que superaría los 6.000 millones de dólares para finales de año.

“Esta idea de llevar equipos al mercado, tuve dos llamadas esta mañana”, dijo O'Neil en la transmisión de LIV. “Esta idea de: ‘¿Tienen que recaudar dinero?’ Probablemente, esto es un negocio. Pero si mantenemos la trayectoria como vamos y el crecimiento de ingresos, esto va a ser un muy buen negocio durante mucho tiempo”.

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FUENTE: AP