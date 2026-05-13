Jiménez y Edwards encabezan ataque de Marlins, que derrotan 9-5 a Mellizos

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Josh Ekness, relevista de los Marlins de Miami, festeja con el catcher Joe Mack, tras el duelo del miércoles 13 de mayo de 2026, ante los Mellizos de Minnesota (AP Foto/Abbie Parr) AP

Owen Caissie conectó un jonrón de dos carreras por los Marlins, y Liam Hicks impulsó tres carreras para llegar a 38 remolcadas en la campaña, la mayor cifra de las Grandes Ligas. Max Meyer (3-0) permitió cuatro carreras y ponchó a nueve en 5 2/3 entradas para acreditarse el triunfo.

Byron Buxton conectó dos jonrones y Kody Clemens también se voló la barda por los Mellizos, que habían ganado tres de sus últimos cuatro juegos.

Josh Bell se robó su primera base desde el 27 de septiembre de 2018. La racha de 978 juegos sin robos fue la más larga para un bateador desde al menos 1900, según el Elias Sports Bureau.

Simeon Woods Richardson (0-6) permitió ocho carreras —seis limpias— con siete hits y otorgó cuatro bases por bolas en poco más de tres entradas. Tras comenzar la temporada con dos sólidas aperturas, Woods Richardson tiene una efectividad de 9,79 en 30 1/3 entradas a lo largo de sus últimas siete aperturas.

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FUENTE: AP