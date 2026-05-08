americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Jets y corredor Breece Hall acuerdan extensión de 3 años por 45,75 millones, dice fuente a la AP

FLORHAM PARK, Nueva Jersey, EE.UU. (AP) — Breece Hall consiguió el gran contrato que deseaba y los Jets de Nueva York conservaron al motor de su ofensiva al menos por algunos años más.

ARCHIVO - Breece Hall, corredor de los Jets de Nueva York, realiza un acarreo durante un partido ante los Patriots de Nueva Inglaterra, el 28 de diciembre de 2025 (AP Foto/Vera Nieuwenhuis, archivo)
ARCHIVO - Breece Hall, corredor de los Jets de Nueva York, realiza un acarreo durante un partido ante los Patriots de Nueva Inglaterra, el 28 de diciembre de 2025 (AP Foto/Vera Nieuwenhuis, archivo) AP

Los Jets y Hall acordaron el viernes una extensión de tres años por 45,75 millones de dólares, según una persona familiarizada con el acuerdo. El equipo había aplicado la etiqueta de franquicia a Hall, cuyo contrato —que le pagará 15,25 millones de dólares por año— lo convierte en el tercer corredor mejor remunerado de la NFL.

La persona habló con The Associated Press bajo condición de anonimato porque los Jets no anunciaron el acuerdo.

"“Lloré por primera vez desde que me rompí el ligamento cruzado anterior”, comentó Hall en la red social X, en referencia a la lesión que puso fin a su temporada como novato en 2022. “Este día de verdad se sintió diferente para mí, hermano”.

Según el salario anual, los 15,25 millones de dólares por año de Hall están por detrás de Saquon Barkley, de Filadelfia (20,6 millones de dólares), y Christian McCaffrey, de San Francisco (19 millones de dólares). La cifra es ligeramente superior a los 15 millones de dólares que Derrick Henry, de Baltimore, tiene previsto ganar.

Hall corrió para 1.065 yardas la temporada pasada —el número máximo en su carrera— pese a perderse el último partido por una molestia en la rodilla, y se convirtió en el primer jugador de los Jets en superar las 1.000 yardas por tierra en una temporada desde Chris Ivory en 2015. Hall suma 1.000 yardas desde la línea de golpeo en tres temporadas consecutivas, apenas el sexto jugador —y el quinto corredor— en la historia de la franquicia en lograr esa hazaña.

Hall, que cumple 25 años el 31 de mayo, fue una selección de segunda ronda en el draft de 2022 procedente de Iowa State. No recibió una extensión de contrato de los Jets la temporada baja pasada, cuando sí la obtuvieron los seleccionados de primera ronda Sauce Gardner y Garrett Wilson, lo que generó cierta incertidumbre sobre el futuro de Hall con la franquicia.

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Federico Valverde del Real Madrid festeja tras anotar un gol ante Girona en la Liga de España, el viernes 10 de abril de 2026, en Madrid. (AP Foto/Manu Fernández)

Pelea en el Real Madrid: Valverde sufre lesión en la cabeza tras altercado con Tchouaméni

explota el vestuario del real madrid: pelea entre valverde y tchouameni desata crisis interna

Explota el vestuario del Real Madrid: pelea entre Valverde y Tchouaméni desata crisis interna

Por Redacción América Noticias Miami
El italiano Kimi Antonelli de la escudería Mercedes celebra tras ganar el Gran Premio de Miami el domingo 3 de mayo del 2026. (AP Foto/Rebecca Blackwell)

Kimi Antonelli gana el Gran Premio de Miami para su tercera victoria seguida en F1

Julián Álvarez del Atlético de Madrid durante el partido de semifinal de la Liga de Campeones contra Arsenal,el miércoles 29 de abril de 2026. (AP Foto/Manu Fernández)

Arsenal y Atlético intercambian goles de penal en empate 1-1 en ida de semifinales de Champions

Destacados del día

Cuba responderá militarmente: Bruno Rodríguez advierte sobre un baño de sangre

"Cuba responderá militarmente": Bruno Rodríguez advierte sobre un "baño de sangre"

EEUU busca quitar ciudadanía al exembajador Víctor Rocha por espiar 51 años para Cuba

EEUU busca quitar ciudadanía al exembajador Víctor Rocha por espiar 51 años para Cuba

Manuel Marrero pide viajar a Cuba para ayudar al pueblo mientras el turismo colapsa un 48%

Manuel Marrero pide viajar a Cuba "para ayudar al pueblo" mientras el turismo colapsa un 48%

Marco Rubio lanza dura ofensiva contra GAESA: Roban al pueblo cubano para enriquecer a unos pocos

Marco Rubio lanza dura ofensiva contra GAESA: "Roban al pueblo cubano para enriquecer a unos pocos"

Quién es Ania Lastres, la poderosa general cubana sancionada por Washington detrás de GAESA

Quién es Ania Lastres, la poderosa general cubana sancionada por Washington detrás de GAESA

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter