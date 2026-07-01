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Jet qatarí reacondicionado vuela como Air Force One para el viaje de Trump a Dakota del Norte

WASHINGTON (AP) — El presidente Donald Trump realizará el miércoles su primer viaje en un nuevo Air Force One valorado en 400 millones de dólares, regalado por Qatar.

El presidente Donald Trump se sube al Air Force One en el aeropuerto de Reading, Pensilvania, el 23 de junio del 2026. (AP foto/Julia Demaree Nikhinson)
El presidente Donald Trump se sube al Air Force One en el aeropuerto de Reading, Pensilvania, el 23 de junio del 2026. (AP foto/Julia Demaree Nikhinson) AP

El avión, un Boeing 747 reacondicionado, incorpora la personalidad de Trump aún más profundamente a la institución de la presidencia estadounidense.

Ya no está el característico fuselaje azul claro sobre la cabina. El avión renovado está pintado con los colores preferidos de Trump: parte inferior azul marino y franjas rojas y doradas. Cuenta con las características de lujo que el mandatario considera que debe tener el séquito de un comandante en jefe —alfombras mullidas, asientos totalmente reclinables, paneles de madera y un sello presidencial en los cinturones de seguridad—, según recorridos del avión.

Trump manifestó a los periodistas que estaba orgulloso de la lujosa aeronave. “Puedes hacer dos cosas: puedes mantenerlo discreto o puedes mostrarlo”, afirmó.

El avión lleva a Trump a Dakota del Norte para ver la Biblioteca Presidencial Theodore Roosevelt, como su primer visitante oficial antes de su inauguración en el 250.º aniversario del país.

El regalo del país árabe generó preocupaciones éticas, pero Trump consideró el avión como un reemplazo necesario de los aparatos de 35 años de antigüedad que anteriormente lo habían transportado como presidente.

“Este es un regalo de un país que nos ha tratado muy bien”, expresó Trump.

El nuevo avión solo estará temporalmente al servicio del país, ya que Boeing tiene previsto entregar en 2028 unos aviones que servirán de manera permanente como Air Force One. Trump ha dicho en el pasado que el avión de Qatar terminaría en una biblioteca presidencial.

La Fuerza Aérea ha señalado que hizo poco para cambiar la distribución de la cabina del avión y que gastó menos de 400 millones de dólares en mejoras de seguridad.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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