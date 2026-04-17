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Jeremiah Jackson pega jonrón de 3 carreras en la 8ª y Orioles remontan para vencer 6-4 a Guardianes

CLEVELAND (AP) — Un jonrón de tres carreras de Jeremiah Jackson coronó el estallido de seis anotaciones de Baltimore en la octava entrada contra el bullpen de Cleveland y llevó el viernes a los Orioles a una victoria por 6-4 sobre los Guardianes.

Jeremiah Jackson, de los Orioles de Baltimore, recibe la felicitación del dominicano Leody Taveras luego de pegar un jonrón de tres carreras ante los Guardianes de Cleveland, el viernes 17 de abril de 2026 (AP Foto/Phil Long)
Jeremiah Jackson, de los Orioles de Baltimore, recibe la felicitación del dominicano Leody Taveras luego de pegar un jonrón de tres carreras ante los Guardianes de Cleveland, el viernes 17 de abril de 2026 (AP Foto/Phil Long) AP

La remontada de los Orioles llegó después de que Daniel Schneemann conectó un grand slam para darle a Cleveland una ventaja de 4-0 en la séptima entrada.

Pero el relevista de los Guardianes, Scott Armstrong, no pudo sacar un out: otorgó dos bases por bolas y golpeó a un bateador antes de ser retirado del juego. El elevado de sacrificio del boricua Johnathan Rodríguez ante Erik Sabrowski (0-1) puso el encuentro 4-1, y el bateador emergente Weston Wilson disparó un doble de dos carreras para acercar a los Orioles a una.

Sabrowski ponchó a Coby Mayo antes de ceder el montículo a Connor Brogdon para enfrentar a Jackson, cuyo error defensivo en la segunda base ayudó a preparar la séptima entrada de cuatro carreras de Cleveland. Luego, Jackson jaló una recta de 1-0 por encima de la barda del jardín izquierdo para su quinto jonrón.

Rico García (2-0) lanzó una octava entrada perfecta para llevarse la victoria. Ryan Helsley trabajó la novena para su sexto salvamento.

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FUENTE: AP

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