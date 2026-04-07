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Jeremiah Fears fija récord de novato de la franquicia con 40 puntos; Pelicans vencen al Jazz 156-137

NUEVA ORLEÁNS (AP) — Jeremiah Fears estableció un récord de novato de los Pelicans de puntos durante un partido al anotar 40, y Nueva Orleans cortó una seguidilla de ocho derrotas consecutivas al doblegar el martes 156-137 al Jazz de Utah, que sufrió su 10ma derrota al hilo.

Jeremiah Fears, de los Pelicans de Nueva Orleáns, es felicitado por sus compañeros tras anotar 40 puntos en el duelo ante el Jazz de Utah, el martes 7 de abril de 2026 (AP Foto/Matthew Hinton)
Jeremiah Fears, de los Pelicans de Nueva Orleáns, es felicitado por sus compañeros tras anotar 40 puntos en el duelo ante el Jazz de Utah, el martes 7 de abril de 2026 (AP Foto/Matthew Hinton) AP

Fears, la séptima selección global del draft, acertó 17 de 29 tiros de campo y 1 de 7 desde la línea de 3 puntos. Jordan Poole anotó 34 tantos, incluidos 22 en el tercer cuarto, cuando Nueva Orleans fijó un récord de la franquicia, de más unidades en un periodo, con 50.

Los Pelicans también establecieron un récord de la franquicia, de puntos en un partido, pese a jugar sin sus titulares habituales Zion Williamson, Trey Murphy III, Dejounte Murray, Herb Jones y Saddiq Bey.

Mientras Murphy (tobillo derecho) y Murray (mano izquierda magullada) estaban lesionados, Williamson, Jones y Bey estuvieron activos, pero se quedaron en el banquillo para el último partido en casa de Nueva Orleans en una segunda temporada consecutiva sin playoffs.

Poole, que ha pasado más de la mitad de la temporada en el banquillo, encestó 7 de 16 triples en su séptimo duelo como titular con Nueva Orleans.

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FUENTE: AP

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