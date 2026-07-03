Jefe de derechos humanos de la ONU lanza "alerta roja" por violencia en Sudán

Compartir en:









ARCHIVO - Familias sudanesas desplazadas de El-Fasher extienden las manos al tiempo que trabajadores humanitarios distribuyen alimentos en el recién establecido campamento de El-Afadh, en Al Dabbah, estado del Norte, Sudán, el 16 de noviembre de 2025. (Foto AP/Marwan Ali, archivo) AP

El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, dijo al Consejo de Derechos Humanos en la oficina de Naciones Unidas en Ginebra que las señales procedentes de la ciudad de el-Obeid eran “claras e inequívocas: otra catástrofe de derechos humanos se está desarrollando en Sudán”.

Türk hizo sus comentarios cuando el consejo, el principal órgano de derechos humanos de la ONU, sostenía un debate urgente sobre la situación en el-Obeid ante las preocupaciones expresadas por diplomáticos, grupos de defensa y otros de que podría avecinarse otra ola de atrocidades contra civiles en la guerra de Sudán, que ya está en su cuarto año.

“Esto no es un simulacro. Es una alerta roja que debe llegar a los escritorios de los jefes de Estado y de gobierno de todo el mundo", indicó Türk. "Sus teléfonos deberían estar echando humo en los próximos días y semanas, con ideas sobre cómo prevenir crímenes de atrocidad en el-Obeid y en otros lugares de Kordofán”.

Los civiles han afrontado condiciones similares a un asedio durante 18 meses, golpeados por “implacables ataques con drones” al tiempo que las fuerzas armadas de Sudán y las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) combaten por el control de zonas cercanas a la ciudad, señaló.

Los 47 países miembros del consejo estaban considerando un proyecto de resolución —presentado por el Reino Unido, Alemania, Irlanda, Países Bajos y Noruega— que condena la escalada de violencia por parte de las FAR y sus aliados en y alrededor de el-Obeid, alienta un mayor apoyo financiero y logístico para los países que acogen a refugiados de Sudán y condena “todas las formas de injerencia externa” en la guerra, entre otras cosas.

La guerra estalló en abril de 2023 a partir de tensiones que venían gestándose desde hacía tiempo entre el ejército y las fuerzas de las FAR. El conflicto armado ha matado al menos a 59.000 personas, ha desplazado a alrededor de 13 millones y ha arrastrado a muchas partes de Sudán a la hambruna. Más de 30 millones de personas necesitan asistencia humanitaria.

El ejército rompió un asedio sobre el-Obeid en febrero de 2025 que había durado más de un año. Desde entonces, las FAR han lanzado múltiples ofensivas en intentos de restablecer el asedio desde varias direcciones. La ONU y algunos países expresaron preocupación por informes sobre refuerzos de las FAR en torno a la ciudad de el-Obeid, donde viven medio millón de personas en Kordofán del Norte. Los ataques recientes contra infraestructura han dejado a los civiles con escasez de alimentos, combustible, agua, servicios de salud y transporte, indicó la oficina de Türk. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP