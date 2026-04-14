Jarren Durán hace gesto obsceno en Minnesota, a fanático que lo habría instado a suicidarse

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El mexicano Jarren Durán, de los Medias Rojas de Boston, pega un doble de tres carreras ante los Cardenales de San Luis, el domingo 12 de abril de 2026 (AP Foto/Michael Thomas) AP

Durán, quien ha hablado sobre sus dificultades pasadas con la salud emocional, afirmó que un aficionado hizo un comentario personal que se extralimitó.

“Alguien me acaba de decir que me suicide. Ya estoy acostumbrado a esto a estas alturas, ¿sabes? Quiero decir, pasan muchas...″, relató el mexicano con una palabra malsonante. "O sea, le voy a hacer la seña a alguien si me dice algo, pero es lo que hay. No debería reaccionar así, pero ese tipo de cosas todavía me detonan”.

Durán habló sobre episodios de depresión severa y un intento de suicidio en una serie de Netflix que se estrenó el año pasado.

“Sinceramente, es culpa mía por hablar de mi salud mental porque, en cierto modo, atraje a los que odian. Así que sólo tengo que acostumbrarme", consideró. "Sólo estaba tratando de aguantarlo y no sacar realmente eso con el equipo. Quiero decir estamos tratando de ganar un juego. Ni siquiera debería mencionar eso a nadie... Simplemente pasa”.

El mánager boricua de Boston, Alex Cora, señaló que no presenció el incidente y que no había revisado el video.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP