Japón: Kaoru Mitoma se pierde el Mundial por lesión

Hajime Moriyasu, el técnico de la selección de Japón, durante una rueda de prensa, el viernes 15 de mayo de 2026, en Tokio. (AP Foto/Eugene Hoshiko) AP

Mitoma, de 28 años, sufrió una lesión de isquiotibiales durante la victoria 3-0 de su Brighton sobre el Wolverhampton en la Liga Premier el fin de semana pasado.

“El equipo médico evaluó que sería difícil que recuperara la forma física durante el torneo”, dijo Moriyasu en una rueda de prensa.

Takumi Minamino, atacante del Mónaco de la Ligue 1 de Francia, también quedó fuera tras romperse el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda en diciembre.

El capitán y mediocampista defensivo Wataru Endo y el veterano lateral Yuto Nagatomo fueron incluidos en la lista de 26 jugadores.

En 2022 en Qatar, Japón ganó su grupo tras sorpresivas victorias sobre Alemania y España. Sucumbieron en los octavos de final por penales ante Croacia, que luego fue semifinalista.

Japón se encuentra en medio de una racha de cinco triunfos. Su último amistoso previo al Mundial será contra Islandia en Tokio el 31 de mayo.

La racha comenzó el pasado octubre con una victoria 3-2 sobre Brasil en Tokio, cuando el equipo local remontó un 2-0 para vencer por primera vez a los pentacampeones mundiales.

También fue la última vez que Japón encajó un gol. Japón venció 1-0 a Inglaterra el 31 de marzo en Wembley, después de derrotar 1-0 a Escocia en Glasgow, tres días antes.

Japón se clasificó a su primer Mundial en Francia en 1998 y fue coanfitrión del evento con Corea del Sur en 2002. Este año marca el octavo Mundial consecutivo de Japón.

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Lista:

Arqueros: Zion Suzuki (Parma), Keisuke Osako (Sanfrecce Hiroshima), Tomoki Hayakawa (Kashima Antlers).

Defensores: Yuta Nagatomo (FC Tokyo), Shogo Taniguchi (Sint-Truiden), Ko Itakura (Ajax), Tsuyoshi Watanabe (Feyenoord), Takehiro Tomiyasu (Ajax), Hiroki Ito (Bayern MÚnich), Ayumu Seko (Le Havre), Yukinari Sugawara (Werder Bremen).

Volantes: Junnosuke Suzuki (Copenhague), Wataru Endo (Liverpool), Junya Ito (Genk), Daichi Kamada (Crystal Palace), Ritsu Doan (Eintracht Frankfurt), Ao Tanaka (Leeds), Keito Nakamura (Reims), Kaishu Sano (Mainz), Takefusa Kubo (Real Sociedad), Yuito Suzuki (Friburgo).

Delanteros: Koki Ogawa (NEC Nijmegen), Daizen Maeda (Celtic), Ayase Ueda (Feyenoord), Kento Shiogai (Wolfsburgo), Keisuke Goto (Sint-Truiden).

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Cobertura del Mundial de AP: https://apnews.com/hub/mundial-de-futbol-fifa

FUENTE: AP