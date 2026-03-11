Japón conmemora 15 años del tsunami mientras Takaichi impulsa más energía nuclear

Gente guarda un momento de silencio a las 2:46 de la tarde, el momento en el que se produjo un sismo, con la central nuclear de Fukushima Daiichi al fondo, en Namie, en la prefectura de Fukushima, en el norte de Japón, mientras el país conmemora el 15 aniversario del enorme terremoto, tsunami y desastre nuclear. (Kyodo News via AP) AP

El terremoto de magnitud 9,0 y el tsunami del 11 de marzo de 2011 devastaron partes de la región, causaron más de 22.000 muertes y obligaron a casi medio millón de personas a huir de sus hogares, la mayoría debido a los daños del tsunami.

En Fukushima, unas 160.000 personas huyeron de sus casas por la radiación expulsada desde la central nuclear Fukushima Daiichi, golpeada por el tsunami. Unas 26.000 de ellas no han regresado porque se reasentaron en otros lugares, sus ciudades de origen siguen vedadas o mantienen preocupaciones persistentes por la radiación.

El país guardó un minuto de silencio a las 2:46 de la tarde, el momento en que ocurrió el sismo 15 años antes.

En una ceremonia en Fukushima, la primera ministra, Sanae Takaichi, se comprometió a hacer todo lo posible para acelerar la recuperación de la región en los próximos cinco años y seguir transmitiendo “las valiosas lecciones que aprendimos del enorme sacrificio del desastre”.

Takaichi trabaja para acelerar la reactivación de reactores y ha buscado reforzar la energía nuclear como una fuente estable, en línea con el brusco cambio de rumbo de 2022 que puso fin a un plan de eliminación gradual de la energía nuclear que duró una década.

Algunos residentes en las zonas devastadas por el tsunami bajaron a la costa a primera hora de la mañana para rezar por sus seres queridos y por otras personas cuyos restos siguen desaparecidos.

Más de 1 millón de viviendas, oficinas y escuelas resultaron dañadas o destruidas por el terremoto y el tsunami en Iwate, Miyagi, Fukushima y otras zonas costeras. La infraestructura clave ha sido reconstruida, pero la gente se ha marchado y la recuperación de las comunidades y de las economías locales ha sido lenta.

La planta de Fukushima Daiichi perdió la electricidad y las funciones de enfriamiento, lo que provocó fusiones del núcleo en tres de sus seis reactores. Los tres reactores contienen al menos 880 toneladas de escombros de combustible fundido, pero se sabe poco sobre el estado en su interior debido a los niveles de radiación, que siguen siendo peligrosos.

La retirada a mayor escala de los escombros de combustible fundido se ha retrasado hasta 2037 o más adelante.

También hay una enorme cantidad de tierra ligeramente radiactiva, suficiente para llenar 11 estadios de béisbol, procedente de los esfuerzos de descontaminación en toda la zona.

El gobierno se ha comprometido a trasladar esa tierra y ha intentado usar parte de ella para la construcción de carreteras y otros proyectos de obras públicas, pero se ha enfrentado a la resistencia del público.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP