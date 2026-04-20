Japón aprueba eliminar la prohibición de exportar armas letales

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La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, habla con los medios de comunicación en la oficina del primer ministro en Tokio el miércoles 15 de abril de 2026. (Philip Fong/Foto de pool vía AP) AP

La aprobación por parte del gabinete de la primera ministra Sanae Takaichi de la nueva directriz despeja un último conjunto de obstáculos para las ventas de armas en la posguerra.

La medida se produce mientras el país acelera su fortalecimiento militar ante los crecientes desafíos de seguridad en la región. Aunque el cambio de política fue criticado por China, en gran medida ha sido bien recibido por los socios de defensa de Japón, como Australia, y ha despertado interés en el sudeste asiático y Europa.

Los opositores sostienen que el cambio viola la Constitución de Japón y aumentará las tensiones globales, además de amenazar la seguridad del pueblo japonés.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP