James Harden, aún en proceso de adaptación, coloca a Cavs a 1 triunfo de la final del Este

James Harden, de los Cavaliers de Cleveland, dispara en el quinto partido de la semifinal de la Conferencia Este ante los Pistons de Detroit, el miércoles 13 de mayo de 2026 (AP Foto/Duane Burleson) AP

En un lapso de 22 segundos durante la prórroga del quinto partido de las semifinales de la Conferencia Este contra los Pistons de Detroit, Harden hizo todo esto por los Cavaliers de Cleveland la noche del miércoles: encestó un tiro libre, falló otro, bloqueó un disparo, tomó un rebote y perdió el balón.

Nada de eso pareció afectarlo, lo cual es la esencia de Harden.

“Nunca titubeó”, comentó el entrenador de los Cavaliers, Kenny Atkinson. “Tiene un mal partido, un buen partido, y ni siquiera se nota. Así que creo que por su mentalidad —ha visto tanto, ha pasado por tantas de estas series— es un líder extraordinario”.

Por esto Cleveland tomó la decisión de ir por Harden en un canje hace tres meses. Iba a hacerlos mejores, más duros, más listos para los playoffs.

Los números, hasta ahora, indican que van por buen camino.

Gracias en gran medida al hombre barbado que ha estado en los playoffs en cada una de sus 17 temporadas en la NBA, los Cavs están a una victoria de las finales del Este. Podrían llegar con un triunfo sobre los Pistons en el sexto encuentro de su serie este viernes por la noche, en Cleveland.

Cabe señalar que los tres mejores partidos de Harden en la serie han sido los últimos tres, todos victorias de los Cavs.

“Es un profesional entre profesionales”, manifestó el escolta de los Cavaliers Max Strus después del triunfo más reciente, en el que Harden lideró a su equipo con 30 puntos pese a fallar siete de sus últimos ocho tiros de campo durante el cuarto periodo y la prórroga.

“Se presenta todos los días”, dijo Strus. “Le mete una gran cantidad de trabajo. No te conviertes en uno de los mejores jugadores que este deporte ha visto sin presentarte todos los días. Creo que una cosa que he notado de él es la constancia, ya sea en la sala de pesas, ya sea en cuidar tu cuerpo, ya sea en tirar a canasta. Es un miembro del Salón de la Fama en ese sentido y por eso es quien es: porque de manera constante hace el trabajo”.

Los números muestran cuánto valor aporta Harden a los Cavaliers. En estos playoffs, Cleveland está:

— 5-1 cuando Harden anota al menos 22 puntos (2-4 en caso contrario).

— 4-0 cuando lanza al menos con 44% de efectividad (3-5 en caso contrario).

— 5-0 cuando encesta al menos siete tiros de campo (2-5 en caso contrario).

— 6-1 cuando mete al menos tres triples (1-4 en caso contrario).

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FUENTE: AP