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James Harden anota 30 y Cavaliers remontan ante Pistons en prórroga para tomar ventaja de 3-2

DETROIT (AP) — James Harden anotó 30 puntos, su mejor cifra en estos playoffs, y Donovan Mitchell sumó 21 para que los Cavaliers de Cleveland se impusieran el miércoles 117-113 a los Pistons de Detroit en tiempo extra, con lo que tomaron ventaja de 3-2 en su serie de playoffs.

James Harden, base de los Cavaliers de Cleveland, despoja del balón a Tobias Harris, de los Pistons de Detroit, durante el quinto partido de las semifinales de la Conferencia Este, el miércoles 13 de mayo de 2026 (AP Foto/Duane Burleson)
James Harden, base de los Cavaliers de Cleveland, despoja del balón a Tobias Harris, de los Pistons de Detroit, durante el quinto partido de las semifinales de la Conferencia Este, el miércoles 13 de mayo de 2026 (AP Foto/Duane Burleson) AP

Los Cavs revirtieron una desventaja de nueve puntos en los últimos instantes del tiempo reglamentario.

Detroit llegó a tener una ventaja de 15 puntos en la primera mitad y ganaba por 103-94 con poco más de dos minutos por jugar. Los Cavs reaccionaron y empataron 103-103 con tiros libres de Evan Mobley cuando quedaban 45,2 segundos.

Cleveland encadenó una racha de 13-0 y dejó a Detroit sin anotar durante cinco minutos, desde el cierre del cuarto periodo hasta la mitad del tiempo extra. Los Cavs se pusieron arriba por siete con 2:39 minutos por jugar en la prórroga gracias a un triple de Mitchell.

Cade Cunningham, quien terminó con 39 puntos y nueve asistencias, encestó un tiro en suspensión para acercar a los Pistons a dos puntos con 25 segundos restantes.

Harden convirtió un tiro libre en la siguiente posesión y capturó el rebote tras fallar el segundo intento. Luego anotó otro tiro libre para sentenciar la victoria.

El sexto partido se jugará el viernes por la noche en Cleveland, donde los Cavs, cuartos preclasificados, tendrán la primera de dos oportunidades para avanzar y enfrentar a los New York Knicks en las finales del Este.

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