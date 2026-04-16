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Jackson Merrill culmina juego con doblete y Padres superan 7-6 a Marineros

SAN DIEGO (AP) — Jackson Merrill conectó un doble de dos carreras para dejar en el terreno a los Marineros y coronar un inning de cinco anotaciones de los Padres de San Diego, quienes superaron el miércoles 7-6 a Seattle e hilaron su séptima victoria.

Jackson Merrill, de los Padres de San Diego, celebra con sus compañeros tras definir con un doble el duelo del miércoles 15 de abril de 2026 ante los Marineros de Seattle (AP Foto/Gregory Bull)
Jackson Merrill, de los Padres de San Diego, celebra con sus compañeros tras definir con un doble el duelo del miércoles 15 de abril de 2026 ante los Marineros de Seattle (AP Foto/Gregory Bull) AP

Por primera vez desde el 14 de junio de 2019, los Padres ganaron un juego tras llegar a la novena entrada perdiendo por cuatro o más carreras.

El mexicano Andrés Muñoz (2-2) entró para abrir la novena y llenó las bases antes de que el dominicano Fernando Tatis Jr. conectara un elevado de sacrificio como bateador emergente. Luis Campusano y el dominicano Ramón Laureano siguieron con sencillos productores que pusieron el encuentro 6-5 con dos outs.

El dominicano Jose A. Ferrer reemplazó a Muñoz y, cinco lanzamientos después, Merrill conectó una línea al jardín izquierdo que terminó el juego.

Alek Jacob (1-0) entró para abrir la octava y lanzó dos entradas sin permitir carreras para conseguir su segunda victoria en las Grandes Ligas. El abridor dominicano Randy Vásquez permitió cuatro carreras y cinco hits en cuatro entradas. Dio cuatro bases por bolas y ponchó a seis.

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FUENTE: AP

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