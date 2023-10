Israel advirtió que la guerra terminará "cuando Hamas libere a todos los rehenes y se vaya de Gaza"

“Así como Estados Unidos no aceptaría un alto al fuego después del bombardeo de Pearl Harbor o después del ataque terrorista del 11 de septiembre, Israel no aceptará un cese de hostilidades con Hamás, después de los horribles ataques del 7 de octubre. El alto al fuego es un llamado a Israel para que se rinda ante el terrorismo, para que se rinda ante la barbarie. Eso no sucederá”, dijo Netanyahu.

Israel atacó este lunes una célula terrorista en el Líbano, que les disparó tres misiles antitanque. Sin embargo, los misiles no causaron víctimas y las FDI respondieron con su propio fuego de artillería, según señalaron.

Netanyahu visitó una unidad policial de élite, poco antes de que Hamas publicara un vídeo que mostraba a tres rehenes capturadas en Israel y llevadas a Gaza, algo que el primer ministro condenó más tarde como “propaganda psicológica cruel”.

El vídeo muestra a tres mujeres sentadas una al lado de la otra contra una pared, una de las cuales dirige un mensaje enojado a Netanyahu, pidiendo que la lleven a casa a cambio de prisioneros palestinos.

El nieto de una de las rehenes dijo que verlas vivas les da esperanza.

“Nos da mucha esperanza ver que todavía están vivas. No nos hemos rendido con ellas todavía, sabemos que están vivas y haremos todo lo posible para traerlas de regreso”, dijo Mai Albini, nieto de una de las rehenes.

Los que ya perdieron la esperanza son los familiares de Shani Louk, una joven alemana-israelí de 23 años, que fue secuestrada por Hamas en el festival de música el 7 de octubre.

Este lunes confirmaron su muerte. La familia inicialmente pensó que estaba viva, pero resultó herida cuando la sacaron del festival de música. Ahora creen que fue asesinada el mismo día, posiblemente con un disparo en la cabeza.

“Al menos no sufrió”, dijo su madre, Ricarda Louk. “Así que en este momento, todo un mundo se derrumba, no lo entiendes, no lo entiendes. Ella estaba en un festival, ¿Qué pasó? ¿Por qué la gente se comporta así? Como humanos, como animales, no lo sé. Realmente no tengo explicación para esto”.

Y mientras el conflicto escala, en medio de tensiones internaciones, el grupo de ataque de un portaviones de la marina de Estados Unidos cruzó el estrecho de Gibraltar hacia el mar Mediterráneo, en su camino para reforzar las advertencias contra las potencias de Medio Oriente que intervienen en la guerra de Israel contra Hamas.

Unas 9,400 personas han muerto en la guerra en ambos bandos, incluidos al menos 1,400 civiles y soldados israelíes y 33 estadounidenses.

El ministerio de Salud de Gaza, dirigido por Hamas, afirma que más de 8,000 palestinos han sido asesinados en Gaza y 110 en Cisjordania.