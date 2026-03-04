americateve

Irán

Israel lanza nueva ofensiva masiva contra Irán y Hezbollah tras miles de ataques en cuatro días de guerra

Israel intensifica ofensiva contra Irán y Hezbollah con 1.600 incursiones aéreas y miles de ataques a bases de misiles

americateve | Redacción América Noticias Miami
Iran

Ejército israelí intensifica bombardeos contra centros de mando, lanzadores de misiles y bastiones del eje iraní

El Israel Defense Forces confirmó el inicio de una nueva ola de ataques a gran escala contra objetivos estratégicos del régimen de Irán y posiciones del grupo Hezbollah en Líbano, en medio de la creciente guerra regional en Medio Oriente.

Según fuentes militares israelíes, las fuerzas armadas han realizado más de 1.600 incursiones aéreas y lanzado cerca de 4.000 proyectiles durante los primeros cuatro días de la ofensiva, destruyendo cientos de instalaciones militares clave.

Golpe masivo contra la infraestructura militar iraní

El portavoz militar israelí informó que los ataques se dirigen a:

  • Bases de lanzamiento de misiles

  • Sistemas de defensa aérea

  • Centros de mando del régimen iraní

  • Infraestructura estratégica vinculada al programa de misiles

Entre los objetivos alcanzados se encuentran instalaciones en Teherán, así como posiciones en un suburbio de Beirut considerado bastión de Hezbollah.

Las autoridades israelíes activaron alertas en todo el país tras detectar nuevos lanzamientos de misiles desde Irán.

Operación “Furia Épica” busca frenar amenaza nuclear

El embajador de Israel en Estados Unidos, Yechiel Leiter, afirmó que los ataques conjuntos entre Estados Unidos e Israel han logrado interrumpir el programa de misiles iraní.

Según explicó, la operación destruyó:

  • estaciones de radar

  • lanzadores tierra-tierra y tierra-aire

  • centros de mando militares

También indicó que la ofensiva evitó que Irán combinara uranio enriquecido con sistemas de lanzamiento de misiles, un paso clave hacia la producción de armas nucleares.

Escalada regional

El conflicto se intensificó cuando Hezbollah lanzó cohetes hacia el centro de Israel, ampliando el frente de combate más allá del norte del país.

Las autoridades israelíes aseguran que continuarán los ataques para desmantelar la cadena de mando del régimen iraní y sus aliados.

La guerra entre Israel, Irán y sus aliados amenaza con transformar el equilibrio estratégico de Medio Oriente.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

