Israel lanza nueva ofensiva masiva contra Irán y Hezbollah tras miles de ataques en cuatro días de guerra

Ejército israelí intensifica bombardeos contra centros de mando, lanzadores de misiles y bastiones del eje iraní

El Israel Defense Forces confirmó el inicio de una nueva ola de ataques a gran escala contra objetivos estratégicos del régimen de Irán y posiciones del grupo Hezbollah en Líbano , en medio de la creciente guerra regional en Medio Oriente.

Según fuentes militares israelíes, las fuerzas armadas han realizado más de 1.600 incursiones aéreas y lanzado cerca de 4.000 proyectiles durante los primeros cuatro días de la ofensiva, destruyendo cientos de instalaciones militares clave.

El portavoz militar israelí informó que los ataques se dirigen a:

Masivos bombardeos este miércoles sobre Teherán, Irán.

Entre los objetivos alcanzados se encuentran instalaciones en Teherán , así como posiciones en un suburbio de Beirut considerado bastión de Hezbollah.

Las autoridades israelíes activaron alertas en todo el país tras detectar nuevos lanzamientos de misiles desde Irán.

Teherán tras los bombardeos

Operación “Furia Épica” busca frenar amenaza nuclear

El embajador de Israel en Estados Unidos, Yechiel Leiter, afirmó que los ataques conjuntos entre Estados Unidos e Israel han logrado interrumpir el programa de misiles iraní.

Según explicó, la operación destruyó:

estaciones de radar

lanzadores tierra-tierra y tierra-aire

centros de mando militares

También indicó que la ofensiva evitó que Irán combinara uranio enriquecido con sistemas de lanzamiento de misiles, un paso clave hacia la producción de armas nucleares.

Escalada regional

El conflicto se intensificó cuando Hezbollah lanzó cohetes hacia el centro de Israel, ampliando el frente de combate más allá del norte del país.

Las autoridades israelíes aseguran que continuarán los ataques para desmantelar la cadena de mando del régimen iraní y sus aliados.

La guerra entre Israel, Irán y sus aliados amenaza con transformar el equilibrio estratégico de Medio Oriente.